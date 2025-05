Onduidelijk of die vurig gewenste ijshockeywedstrijden tussen Rusland en Amerika er op deze manier nog komen, maar na maanden aantrekken en afstoten hebben de VS en Oekraïne dan eindelijk hun handtekeningen gezet onder de veelbesproken grondstoffendeal. Zou eigenlijk al eerder gebeuren, maar alleen was Zelensky toen onbeleefd en had bovendien geen pak aan. De vrede die Trump binnen 24 uur beloofde was zoals vrijwel al zijn beloftes figuurlijk van aard, maar mogelijk is dit toch een stapje in de goede richting. Veel over de deal is nog onduidelijk en onbekend, maar het lijkt in ieder geval een stap weg van het recent in schwung geraakte isolationisme en terug naar ouderwets handeldrijven voor wereldvrede - zie ook het factsheet erover van Oekraïne zelf. "This decision marks a new era in our cooperation with the United States. We are gaining not only investment, but also a strategic partner committed to working with us to drive economic growth and innovation," zegt de lokale minister van economische zaken. En: "It also reflects the U.S. commitment to lasting peace in Ukraine and recognition of Ukraine’s contribution to global security." Ook opvallend: lang stond team Trump erop dat er verkiezingen zouden komen, een manier om - zoals Poetin wilde - van Zelensky af te komen. Die eis verdween ter elfder ure van tafel.

