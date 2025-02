Na een pittig weekje voor Oekraïne, waarin Trump een voorproefje gaf van hoe het voelt om de Verenigde Staten niet meer aan je zijde te hebben, is er LICHT aan de horizon in de vorm van een akkoord. Volgens The Financial Times zijn Zelensky en de VS het eens geworden over de befaamde grondstoffendeal, die ervoor moet zorgen dat de VS een graantje mee gaat pikken van de kostbare mineralen in de Oekraïense bodem in ruil voor de miljardentsunami aan militaire steun. Aanvankelijk zette Trump in op het claimen van 500 miljard aan opbrengsten uit alle Oekraïense grondstoffen, maar - gelukkig voor de Oekraïeners - heeft dat plan de final draft niet gehaald. In plaats daarvan gaan Oekraïne en de VS grondstoffen exploiteren vanuit een gezamenlijk fonds. De deal zorgt er niet voor dat de miljardenkraan meteen weer open kan in Kiev: "Although the text lacks explicit security guarantees, the officials argued that they had negotiated far more favourable terms and depicted the deal as a way of broadening the relationship with the US to shore up Ukraine’s prospects after three years of war."

Die zijn dus weer dikke vriendjes!