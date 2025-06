Strengste asielbeleid in je afritsbroekje, uiteindelijk staat Nederland toch vooral bekend om totaalvoetbal en drugslabs, en wij hebben altijd geleerd dat enig chauvinisme de mens siert dus we omarmen dit ten volste. Als volgt: de jury heeft er ontzettend lang over nagedacht maar de Europese Drugslab Cup 2023 gaat toch echt naar ons kikkerlandje. Van de 36 dat jaar op ons continent opgerolde MDMA-labs zaten er 32 in Nederland, en van de 93 ontmantelde speedbroedplaatsen kwamen er 38 van ons. Dat zijn: indrukwekkende cijfers. We moeten deze kennis koesteren, en waar mogelijk delen, bij voorkeur met armere landen, onder de vlag van ontwikkelingssamenwerking. Of er gewoon zelf volle bak in investeren en harken tot je er rsi van krijgt natuurlijk. Laten wij optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?

Zin in speed nu.