Gefeliciteerd wereldverkenners van TUI! Het is nog vroeg in het jaar, maar we verwachten niet dat iemand jullie misgeslagen plank nog gaat overtreffen, dus we durven die VOC-award wel vast uit te reiken. Volledig verdiend met die beschrijving van jullie Suriname-reis waar de VOC-mentaliteit aan alle kanten vanaf spat. "Stap in de schoenen van onze dappere voorouders" en "proef de sfeer van de plantages", het is alsof Coenraad Smitt persoonlijk in de pen klom om deze reis aan te prijzen. Is deze trip eigenlijk ook per boot te doen of worden we weer als vakantievee opeengepakt in een vliegtuig? We kunnen in ieder geval niet wachten om de ketenen van het werkende leven af te werpen en ons onder te dompelen in al die Nederlandse succesverhalen in Suriname. Die VOC-award hebben jullie dubbel en dwars verdiend en zal binnenkort door Balkenende bij jullie afgeleverd worden. We hebben in tijden niet zo gelachen bij het uitzoeken van een vakantie. Nu al benieuwd naar jullie omschrijving van de treinreis naar Auschwitz of de rondreis door Vietnam in de voetstappen van de dappere Amerikanen.