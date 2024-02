Kijk. The LUCKIEST witte busje van Rotterdam, 10 seconden FROM DISASTER. Er zijn CCTV-beelden opgedoken van de mega-explosie in Rotterdam-Zuidwijk, en de politie is heel erg op zoek naar HET WITTE BUSJE DAT ALLES ZAG, maar toch lekker doorreed wegens niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Nu vinden wij dat alle witte busjes op elkaar lijken, maar deze zaak - drie doden - is dusdanig ernstig dat we Anniko - die het ook zal zo moeilijk heeft - even te hulp schieten. Bent u of kent u het witte busje uit de video hieronder? Bel dan met de politie in uw woonplaats, of anoniem naar 0800-7000 ovv Wit Busje.