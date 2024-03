Dan bent u weer helemaal op de hoogte van het SHOWNIEUWS! Dave Boeldrink, de lekkere reïncarnatie van Ronald Molendijk, had de scootermocro onder sneltoets 1 en de Bierkoerier onder sneltoets 2. Helemaal afgekickt (knap) maar nu claimt Yvonne dat Boeldrink weer aan de Colombiasnoep zit. Heeft-ie een prachtig filmpje opgenomen dat-ie het allemaal zo erg vindt en dat het niet waar is en dat hij een BLOEDTEST gaat doen. Zogenaamd was er bij de testfabriek nog even geen plek en komt dat even goed uit, omdat kook na 48 uur niet meer in je bloed zit. Gap BOEIEN man. Laat gaan. Het mooiste is nog wel dat figuren als Heleen van Royen (92) en wandelend Sesamstraatfiguur Tim 'ik doe niet meer mee' Douwsma koffietjes gaan drinken in de mentions, zodat iedereen weer kan zien hoe begaan ze met elkaar zijn. De commentsectie van de Instagram van bekende Nederlanders lijkt wel de hal van Boccaccio, waar ze elkaar voldaan op de schouders rammen als ze klaar zijn met hun daadje. Wat een HEL. Enfin, dan de vraag. Wat denken jullie, ZIT BOELDRINK WEER AAN DE SNUIFCOKE?

UPDATE - Boeldrink komt er NA DE BLOEDTEST achter dat een bloedtest helemaal geen zin heeft. Is 'm ingefluisterd door... RTL Boulevard. En nu gaat-ie omdat-ie heel graag dingen wil bewijzen ook nog in een potje zeiken lol