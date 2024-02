Het authentiekste stukje Amsterdam heeft zich eens van de slechtste kant laten zien. Het excuusstadsdeel voor GroenLinks & co eist momenteel een prominente plek op in de Bommenatlas van de cokestad. Drie explosies in de laatste 24 uur, allemaal in de Waterlandbuurt. Eerder liet Femke Halsema met spoed camera's plaatsen in de Westerduinenstraat, nu was het raak in de Kennemerduinstraat. Fijn dat er niemand is gestorven want daar wil je niet dood gevonden worden. Laten we nu maar snel coke uit het verdomhoekje halen, dan kan Femke Halsema tenminste legaal doorzakken met Yoeri Albrecht in de Balie.