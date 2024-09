Met 'Correspondent Latin America' Marjon van Royen kun je vast prachtig een boel caipirinha's wegtoeteren - en waarschijnlijk ga je dan ook nog onder tafel - maar ga het met deze 'journaliste' (100) niet hebben over censuur of godbetert de vrijheid van meningsuiting. Haar jongste pareltje op X luidt: "Dit is voorlopig mijn laatste tweet uit #Brazilie. Verbinding via VPN kost 10.000 euro boete. Maar rechter Braziliaanse Morais heeft volkomen gelijk Musk paal en perk aan zonnekoninkje Musk te stellen." Nog even los van de lava die we in onze oogbollen goten vanwege de extreem kromme zin, hier schrijft een 'journaliste' dus: er is sprake van afgrijselijke censuur en de boete is torenhoog, maar HET IS HELEMAAL GEWELDIG. Jezus Marjon, heb je weer met je snuit in de cachaça gehangen, of hoe kunnen we je nog redden?