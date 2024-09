Ze noemen zich de 'Goyim', naar het Hebreeuwse woord voor niet-Jood, neonazi's die in 2024 nagenoeg vrij spel krijgen op X. Door nieuwe algoritmes en een forse mindering in censuur is rechtsextremisme op X al lang niet meer iets dat zich onder het oppervlak afspeelt. Steeds vaker zien we posts met strekkingen als 'Hitler had eigenlijk gelijk' of 'zwarte mensen slecht' (zoals hier , hier of hier ) honderden of duizenden likes en reposts krijgen. Een opkomend gezicht aan de extreme kant van X is dat van HT The Giga, waarin HT staat voor Handsome Truth. Met name clipjes waarin mensen op videochatsites plots worden geconfronteerd met een hitlergroet en teksten als "fuck you nigger, I hope you die of jew nigger aids" gaan keihard, mogelijk mede dankzij de clipjes-scrollfunctie die X afgelopen jaar invoerde. Wie een video kijkt op X, ziet daarna automatisch een ander ongerelateerd filmpje verschijnen en zo komen ook mensen die er niet naar op zoek zijn makkelijker in aanraking met content als die van HT. Een van de virals van HT is in een paar dagen al meer dan een miljoen keer bekeken.

HandsomeTruth is het pseudoniem van John Minadeo, die vorig jaar nog 30 dagen moest zitten vanwege het verspreiden van antisemitische propagandaposters in Florida. Hij duikt ook regelmatig op bij manifestaties met de door hemzelf opgerichte Goyim Defense League en is de eigenaar van GoyimTV, een soort YouTube voor neonazi's. Dat is allemaal geen nieuws. Dat het bereik van Minadeo en GoyimTV groeit dankzij X, een platform waar succes van ook maar 1 zo'n account kort geleden nog ondenkbaar was, is echter noemenswaardig.

Rondkijken op GoyimTV is niemand aan te raden. Je vindt er massahoeveelheden bagger, hoewel soms ook creatief uitgevoerde bagger. Zo zijn er livestreams die naast filmpjes, variërend van oude tv-fragmenten waarin Amerikaanse b-acteurs grappen over Joods Hollywood tot daadwerkelijk propagandamateriaal uit Nazi-Duitsland, muziek draaien van The Cure. In deze uitvoering was de tekst "You, just like heaven" echter vervangen voor "Jews, must like ovens". De entertainmentwaarde valt echter in het niet bij de streams van GoyimTV's grote leider HandsomeTruth, soms ook te volgen via X Spaces. Duizenden kijkers kunnen vier dagen per week genieten van de meest flitsende, meest grove neonazi op het platform terwijl ze "88" in de livechat spammen. Opvallend: een van de eerste reacties die HT voorleest in zijn livestream van 16 september komt van iemand die zegt via clipjes op X bij de stream terecht te zijn gekomen.