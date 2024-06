Blablabla vroeger was Twitter wél leuk blabla Elon Musk heeft het KAPOTGEMAAKT alle leuke mensen zitten op Bluesky en Mastodon en Kutlulzone. Hartstikke mooi luitjes, hopelijk hebben jullie het gezellig in de ballenbak! Wij gezellige gekken op Twitter-X hebben vanaf nu PORNO. Lekker ALMOST VINTAGE CUMSHOT COMPILATION kijken zonder dat je collegaatjes van de Volkskrant er iets van mogen vinden. "Nee nee Robert, ik zit gewoon op Twitter, dit kwam plots voorbij!" Wij zochten eventjes op het oeuvre van de Aphrodite van de polderporno - Kim Holland - en toen zagen we een berichtje met de titel: "In zijn kont gepaald door de dominante Jess." We haakten af bij het woordje 'zijn', maar dat heeft er misschien mee te maken dat we de havermout nog niet binnen hebben, anders wel benieuwd. Voor de seo-waarde van dit topic: tieten, kut, vagina, naakt, naakte vagina, blote, blote tieten, dikke tieten, grote tieten, kleine tieten, lekkere tieten.