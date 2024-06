Een ongeluk gun je niemand, en al helemaal jongeren op E- en fatbikes niet terwijl ze je met 40 km/u op een blind kruispunt inhalen. Juridisch dienstverlener DAS zag het aantal letselzaken met fietsers vergeleken met vorig jaar 15% stijgen tijdens de eerste drie maanden van 2024. Het jaar daarvoor kende dezelfde stijging, en vanaf 2019 tot aan 2023 nam het aantal met bijna 25% toe.

En dat lijkt een passende afspiegeling van het totaal aantal fietsongelukken: "Vorig jaar verongelukten 270 fietsers, in 2022 waren dat er zelfs 290. 76.400 fietsers raakten gewond, van wie bijna 49.000 met ernstig letsel."

Maar hoe komt dat ongeveer?

",,Raakt iemand een fietser, dan is het namelijk vaak een e-bike of fatbike,’’ zegt verkeersexpert Rembrandt Groenewegen van DAS. Hij ziet twee oorzaken voor de toename. (...) Voor automobilisten zijn e-bikes en fatbikes bovendien extra moeilijk in te schatten. ,,Bestuurders zeggen vaak dat die fietser er ineens was. Een normale fiets gaat meestal 15 tot 20 kilometer per uur. Met een e-bike is dat snel 25 tot 30 kilometer per uur. Veel automobilisten zijn daar nog niet aan gewend.’’"

Het wordt hoogste tijd dat reactionaire automobilisten accepteren dat hun oude wereld niet meer bestaat, en misschien wel nooit bestaan heeft.