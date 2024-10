Het was MEETWEEK bij kenniscentrum VeiligheidNL, want eind september waren de "exacte cijfers nog onbekend". Alle 82 ziekenhuizen met een Spoedeisende hulp turfden van 30 september t/m 6 oktober in totaal 1.291 fietsongelukken. "96 van hen zaten op een fatbike, 480 op een andere e-bike en 715 op een ander soort fiets. De meeste gewonde fietsers werden geregistreerd in Noord-Holland. Bij ongelukken met 'gewone' e-bikes was 51 procent van de slachtoffers ouder dan 55 jaar."

Van die 96 fatbikers was de helft dus jonger dan 16, en het letsel is niet mals. "22 procent van de mensen die zich na een fatbike-ongeluk melden op de spoedeisende hulp wordt vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Bij andere fietsen is dat percentage lager." Marcel Aries, voorzitter van Artsen voor Veilig Fietsen: "Dit gaat niet over schaafwonden, maar over echt serieuze letsels. Denk hierbij aan botbreuken, hersenbloedingen en scheuren in de buikorganen. De fatbike is in vergelijking met de gewone fiets en de e-bike nog een wat zwaarder voertuig en kan nog harder."

De Tweede Kamer nam begin september al een motie aan voor een helmplicht en minimumleeftijd van 14 jaar, maar VeiligheidNL pleit voor een minimumleeftijd van 16 jaar en daar lijkt iets voor te zeggen als de helft van de slachtoffers onder de 16 is.