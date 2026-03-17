De Nokia is helemaal terug in het Stamcafé
De meeste dromen zijn bedrog, maar deze droom komt uit
Schreeuw het van de daken: de Nokia is terug! Oké, de HMD flip is ook terug maar die boeit ons niet. De Nokia, daar gaat het om, dat prachtding, dat onverwoestbare mobiele vaartuig waarin je kan spreken, waaruit je kan horen en waarmee je kan gooien, heel hard en tegen alles aan, wordt door Vodafone aan een internetloos kinderabonnement gekoppeld voor een mobiel monsterverbond. Voor Gen Z'ers komt het natuurlijk net te laat, maar gelukkig wordt die generatie in het algemeen toch al als verloren beschouwd. De jonkies van Gen A daarentegen, een generatie ná Gen Z, zijn nog te redden van de digigekte. Zodat voor hen mobiele telefoons weer gewoon mobiele telefoons zijn en die kinderen dan weer gewoon kinderen zijn en geen robots met vierkante ipad-, smartphone-, of andersoortige computerogen en zodat dat de toekomstige Gen A-premier dan lekker met zijn Nokiaatje kan bellen naar president Ivanka Trump over de Derde Wereldoorlog met China en helemaal nooit hoeft te liegen. O wat zal er een wereld voor ze opengaan: SNAKE, SPACE IMPACT, PAIRS II, BANTUMI, en wat te denken van al die gave ringtones? De toekomst is gered, de toekomst is stralend, de toekomst is NOKIA.
