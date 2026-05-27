Walgelijk nationalisme. Groningen gaat Nederlandse vlag hijsen met Keti Koti

Hoe durven ze?

nederlandse vlag in groningen

Het nationalisme zit diep, gevaarlijk diep geworteld in de Groningse bodem. Daar heeft het rechts-extremisme (of het Markuszowerisme) overduidelijk de overhand gekregen in de besluitvorming, want met Keti Koti zal de Nederlandse vlag er worden gehesen op overheidsgebouwen. Een symbool van onderdrukking dat herinnert aan de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis. De bevingsschade bevindt zich kennelijk in de hersenpan van het college met BBB, GroenLinks, PvdA en VVD. Die weten niks van het slavernijverleden en hebben vast nooit een docu van Simone Weimans gezien. Heel Nederland is die vlag juist kotsbeu! Maar Groningen niet. Nooit hing een vlag gevoeliger, met dat bloederige rood, dat 'reine' wit en dat elitaire blauw. Maar in Groningen niet. Ooit gehoord van intimidatie? In Groningen niet. Terwijl dit gaat over DE ERGSTE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID OOIT. En dan geven die waanzinnigen de nazaten, die nog elke dag lijden, zo'n trap na. Misschien is het racisme, misschien onwetendheid, misschien een smerige soep vol haat, wat vaststaat is de brutaliteit. Ambtenaren, start de War on Groningen en roep iedereen op dat open riool subiet te verlaten.

Tags: nationalisme, nederlandse vlag, keti koti, racisme
@Dorbeck | 27-05-26 | 13:00 | 7 reacties

