Niet gedacht dat we zo snel na dit topic Lidewij de Vos instemmend zouden gaan citeren maar we gaan Lidewij de Vos instemmend citeren. Die zei namelijk, toen ze door de Volkskrant werd gevraagd waarom zij de term 'remigratie' in de mond neemt, terwijl die ook door extreemrechts wordt gebruikt: "Er zijn ook extremisten die in een auto rijden, maar dat maakt het niet omstreden om een auto te kopen, toch?’"

Het zit namelijk zo: maar liefst 40% van de leden van het RTL Nieuwspanel vindt het een goed idee om het gebruik van de Nederlandse vlag bij demonstraties te verbieden. Nou zeggen mensen die vragen in panels krijgen wel vaker domme dingen, maar 40% van de mensen die een compleet debiel antwoord geeft is echt wel veel. Wat nog debieler is, is dat ze bij RTL Nieuws vooral verbaasd zijn dat er nog mensen zijn die het gebruik van de Nederlandse vlag bij een demonstratie NIET willen verbieden. "Hoewel sommigen vinden dat de vlag nu 'misbruikt wordt' bij protesten, is de helft tegen een verbod op het gebruik van de Nederlandse vlag bij protesten, blijkt uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel." Nou zeg, de helft is tegen een verbod om de vlag ons land te laten zien tijdens demonstraties. Wat veel zeg!

HALLO RTL NIEUWS het demonstratierecht in Nederland is BIJKANS HEILIG, je mag van onze rechters zelfs de boel bij Schiphol in de soep laten lopen zonder dat je je mensenrecht op vliegen verliest, en dan gaan we nu opeens een volstrekt normale uiting, namelijk de Nederlandse vlag, VERBIEDEN omdat die ook gebruikt door allerlei abnormale idioten? Ja kom nou. Hoe zei Lidewij de Vos dat ook alweer? Oh ja. "Er zijn ook extremisten die in een auto rijden, maar dat maakt het niet omstreden om een auto te kopen, toch?’"