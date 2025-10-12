achtergrond

Uithoorn haalt Nederlandse vlaggen weg: 'Inwoners voelen zich geïntimideerd'

Wij. Zijn. Nederland.

Kijk dit is dus de vlag van NEDERLAND. De vlag van ons land dat ons land is. De vlag ook van Max Verstappen en van Mathieu van der Poel. De vlag van Marco van Basten. Van Antonie van Leeuwenhoek en de Gouden Eeuw (of, nou ja, dat was die oranje, laten we daar niet aan gaan beginnen) en van de Deltawerken en van Johan Cruijff en van vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde en een zoon die noemt z'n vader Piet, van Willem Drees en Professor Pin, en van André Hazes en bitterballen en van Ajax en Feyenoord en PSV en van koffie met een koekje, en van afdingen en toch niet kopen, van Koningsdag en gezelligheid en drop en hagelslag en stroopwafels, van boerenkool en hutspot en oesters en mosselen en veel te dure paling bij een veel te bewuste Volendammer, van de Maas en de Waal en de Rijn en heel veel Natura 2000-gebieden en heel veel regels en nog meer milieuzones, en van de kringverjaardag van tante Bets waar Moniekje altijd naast ome Gerard zit. Maar! De Nederlandse vlag is ook een besmette vlag. Kennelijk. De Nederlandse vlag is de besmetste vlag van alle vlaggen. Als u trots bent op die vlag dan bent u waarschijnlijk een racist, mogelijk een fascist. De vlag mag niet meer opgehangen worden op 5 mei, de vlag mag de raadszaal niet meer in want het is 'politiek te gevoelig', de vlag mag het stadion niet meer in en de vlag mag nu ook niet meer in de openbare ruimte hangen. Wat moet u nog met de Nederlandse vlag in Nederland, behalve 'm omdraaien? En straks is de enige plek waar u de Nederlandse vlag nog fier kunt laten wapperen heel erg diep in uw HOL.

Tags: uithoorn, nederlandse vlag, holland
@Mosterd | 12-10-25 | 13:30 | 371 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

