"Baarn weigert de Nederlandse vlag op te hangen in de raadzaal. Politiek te gevoelig." En natuurlijk hebben vooral de jokers van GroenLinks hun maandverbandje helemaal volgebloed: "Een ambivalent symbool dat vaak politiek gemaakt wordt. Voor de één een symbool van uitsluiting van wie er wel en wie er niet bij hoort in Nederland, voor de ander een terecht symbool van trots voor al het goede dat ons land ook in zich heeft", vindt GroenLinks-raadslid Anne Sluijs, en Hanneke Huilstruijk van D66 wil naast een eventuele Nederlandse vlag dan óók de regenboogvlag. Nu kunnen we meteen roepen dat er een paar helemaal gek zijn geworden in dit land maar er zijn er in dit land inderdaad een paar helemaal gek geworden.

Er zitten er écht een heleboel tussen die met de aars samengetrokken van inclusiekramp het verschil niet meer kennen tussen regelrechte symbolen van haat en doodnormale vaderlandse historie. Het is om gék van te worden: trots wordt voortdurend verward met fascisme, vaderlandsliefde met nationalisme, heldenverering met ontkenning/bagatellisering van het slavernijverleden en het is inmiddels zó'n tragische Jiskefet-show geworden dat in onze raadszalen de Nederlandse driekleur wordt weggezet als een 'symbool van uitsluiting'. En heus, het is echt niet allemaal zo zwart-wit en sommige helden waren ook schurken, maar JUIST door figuren als Truus Truus van GroenLinks en Hanneke Huilstruijk van D66 wordt iedereen opgehitst en krijgen we een rare gepolariseerde en giftige sfeer in dit land. We worden er helemaal krankjorum van en we gaan die vlag maar eens in de top hangen.