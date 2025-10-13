Paniek bij Dick Schoof. Wat moet hij doen? Moet hij mensen die Frans Timmermans uitschelden voor 'kankerjood' verdedigen of juist niet? Moet hij pal gaan staan voor demonstranten die Femke Halsema 'de hoer van Amsterdam' noemden, of moet hij ze juist veroordelen? Neemt hij afstand van de Hitlergroet? We weten het niet, maar binnenkort weten we het waarschijnlijk wel, want Nienke 's Gravenmade, het Instagramfenomeen dat afgelopen augustus bedacht dat vrouwen de nacht opeisen, heeft vandaag een VLAMMENDE ACCUSATIE (ja zo heet dat tegenwoordig) aan onze minister-president geformuleerd.

En als we niks van 'm horen, dan weten we zeker dat Dick Schoof juist die demonstranten steunt! Ze hadden namelijk allemaal Dick Schoof vlaggen bij zich, scandeerden 'Dick Schoof, Dick Schoof, voor pro-migratie argumenten is hij doof', noemen zich de Proud Dicks, hebben de 'Dick Schoof groet' bedacht, bloemen gelegd bij het graf van Dick Schoof en een Dick Schoof Is Een Toppertje nummer op Spotify geplaatst.

Nu kleur bekennen, Schoofmans. Anders is het te laat en sta je aan de verkeerde kant van de geschiedenis.