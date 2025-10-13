achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Dick Schoof siddert na heftige Instagrampost Nienke 's Gravenmade over racistendemo zondag

Zou hij het durven

Paniek bij Dick Schoof. Wat moet hij doen? Moet hij mensen die Frans Timmermans uitschelden voor 'kankerjood' verdedigen of juist niet? Moet hij pal gaan staan voor demonstranten die Femke Halsema 'de hoer van Amsterdam' noemden, of moet hij ze juist veroordelen? Neemt hij afstand van de Hitlergroet? We weten het niet, maar binnenkort weten we het waarschijnlijk wel, want Nienke 's Gravenmade, het Instagramfenomeen dat afgelopen augustus bedacht dat vrouwen de nacht opeisen, heeft vandaag een VLAMMENDE ACCUSATIE (ja zo heet dat tegenwoordig) aan onze minister-president geformuleerd. 

En als we niks van 'm horen, dan weten we zeker dat Dick Schoof juist die demonstranten steunt! Ze hadden namelijk allemaal Dick Schoof vlaggen bij zich, scandeerden 'Dick Schoof, Dick Schoof, voor pro-migratie argumenten is hij doof', noemen zich de Proud Dicks, hebben de 'Dick Schoof groet' bedacht, bloemen gelegd bij het graf van Dick Schoof en een Dick Schoof Is Een Toppertje nummer op Spotify geplaatst. 

Nu kleur bekennen, Schoofmans. Anders is het te laat en sta je aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Allemaal Dick Schoof fans

Schaakmat, Dickmans

Echte premier van Nederland heeft al wel gereageerd

Tags: dick schoof, demonstratie, nienke 's gravenmade
@Ronaldo | 13-10-25 | 14:59 | 222 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE! Dick Schoof over het kabinet-Schoof

Schoof biedt ontslag PVV-bewindslieden aan bij koning +++ Gaat zelf demissionair door +++ Noemt actie Geert Wilders 'ontverantwoordelijk en onnodig'

@Mosterd | 03-06-25 | 15:27 | 380 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.