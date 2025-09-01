achtergrond

Demonstratie Dolle Mina's Maastricht ontspoort, 'deelnemers ondergespuugd, aangerand, uitgescholden'

Nacht laat zich niet zonder slag of stoot opeisen

Bizar bericht uit Maastricht, waar de Dolle Mina's (ja, die zijn er weer) afgelopen zaterdagnacht een demonstratie organiseerden. Naar aanleiding van de moord op Lisa, maar in het teken van alle ellende die vrouwen in de publieke ruimte op hun bord krijgen. Zoals dat klaarblijkelijk gaat werd de optocht herhaaldelijk bemoeilijkt en onderbroken door totale idioten. "Er is iemand in de wandelgroep bespuugd, vrouwen zijn in de billen geknepen, uitgejoeld, bedreigd, nagefloten," vertelt iemand van de organisatie aan De Limburger. "Deelnemers uitgescholden voor hoer en homo. Belachelijk gemaakt door hen vervelend na te doen. Er is met opzet tegen actievoerders aangelopen, de doorgang werd geblokkeerd." De politie Maastricht had het te druk met een culinair openluchtfestival om de veiligheid van de betrokkenen te garanderen. In andere steden waar gedemonstreerd werd zouden soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden.

Tags: maastricht, demonstratie, vrouwenhaat
@Schots, scheef | 01-09-25 | 09:40 | 589 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

