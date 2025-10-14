Wij waren oprecht in de veronderstelling dat het om Joop, Joep, Jaap en Juup ging toen de politie afgelopen mei een ZoekZoek uitvaardigde naar vier mannen die in oktober vorig jaar te Maastricht een jonge studente (18 jaar) zouden hebben verkracht. Alleen nu blijkt: het zijn toch niet de 4J's! Het zijn namelijk Syrische statushouders, en die zijn in Nederland inmiddels misschien wel bekender dan de 4J's. Drie van hen worden verdacht van de verkrachting en een van die drie, Ibrahim Al Ibrahim., wordt daarnaast verdacht van de verkrachting van een ander meisje (15 jaar). Ahmed Al Ali Alabd. en Mohamad Al Aga Alabbas wijzen elkaar aan als dader maar volgens justitie is de studente door alle drie de Syriërs verkracht. Dat weerhield de advocaten van Mohamad Al Aga Alabbas. en Ibrahim Al Ibrahim. er niet van een poging te wagen ze vrij te krijgen met een beroep op "de noodzaak geld te verdienen omdat hun familie in Syrië, met ernstige zieken, daar afhankelijk van is." De rechtbank riposteerde daarop, en staat u ons toe te parafraseren: MISSCHIEN NIET HANDIG OM DAN EEN VROUW TE VERKRACHTEN.