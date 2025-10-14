achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Syrische verkrachters vragen vrijlating wegens 'noodzaak geld te verdienen voor familie in Syrië'

Je kunt het altijd proberen natuurlijk

Wij waren oprecht in de veronderstelling dat het om Joop, Joep, Jaap en Juup ging toen de politie afgelopen mei een ZoekZoek uitvaardigde naar vier mannen die in oktober vorig jaar te Maastricht een jonge studente (18 jaar) zouden hebben verkracht. Alleen nu blijkt: het zijn toch niet de 4J's! Het zijn namelijk Syrische statushouders, en die zijn in Nederland inmiddels misschien wel bekender dan de 4J's. Drie van hen worden verdacht van de verkrachting en een van die drie, Ibrahim Al Ibrahim., wordt daarnaast verdacht van de verkrachting van een ander meisje (15 jaar). Ahmed Al Ali Alabd. en Mohamad Al Aga Alabbas wijzen elkaar aan als dader maar volgens justitie is de studente door alle drie de Syriërs verkracht. Dat weerhield de advocaten van Mohamad Al Aga Alabbas. en Ibrahim Al Ibrahim. er niet van een poging te wagen ze vrij te krijgen met een beroep op "de noodzaak geld te verdienen omdat hun familie in Syrië, met ernstige zieken, daar afhankelijk van is." De rechtbank riposteerde daarop, en staat u ons toe te parafraseren: MISSCHIEN NIET HANDIG OM DAN EEN VROUW TE VERKRACHTEN.

Tags: Syriërs, verkachting, maastricht
@Dorbeck | 14-10-25 | 16:00 | 410 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Syriërs in NL krijgen €900 vertrekpremie, soms zelfs €1800 als 'herintegratievergoeding'

Met een brede kwast: minstens alle soennitische Syriërs kunnen terug en dat zijn het bijna alle 150.000

@Spartacus | 22-01-25 | 09:15 | 215 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.