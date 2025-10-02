VIDEO'S. Demonstranten slaags met politie voor BuZa-ministerie Den Haag vanwege Gaza Flotilla
De groep scheepjes die naar Gaza wilde varen, de Global Sumud Flotilla, is gestopt door Israël. Palliewappies demonstreren daarom bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in #DenHaag. #BuZa pic.twitter.com/jq7ZwI2CEJ— Bob van Keulen (@BobHGL) October 2, 2025
Het is weer BAL in Den Haag. Dit keer vanwege de door Israël tegengehouden Gaza Flotilla. Dat is natuurlijk allemaal de schuld van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat twee fregatten de Middellandse Zee op had moeten sturen in plaats van zich druk maken over ernstig zieke kinderen (kijk? makkelijk hè, emotionele poepargumenten peuren uit verschrikkelijk leed). Zo belangrijk dat dit soort demonstraties mogelijk blijven in een democratie. Geweldig hoor.
UPDATE 16:12 - Ambtenaren gaan via de achterkant van het gebouw onder politiebegeleiding naar buiten
De groep scheepjes die naar Gaza wilde varen, de Global Sumud Flotilla, is gestopt door Israël. Palliewappies demonstreren daarom bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in #DenHaag. #BuZa pic.twitter.com/BCzoxBQTdB— Bob van Keulen (@BobHGL) October 2, 2025
Eerder
Ingang Ministerie van Buitenlandse Zaken geblokkeerd door pro-Palestijnse demonstranten. pic.twitter.com/9nmeTRCWdq— Tom Olthof (@olthof_tom) October 2, 2025
