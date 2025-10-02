Het is weer BAL in Den Haag. Dit keer vanwege de door Israël tegengehouden Gaza Flotilla. Dat is natuurlijk allemaal de schuld van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat twee fregatten de Middellandse Zee op had moeten sturen in plaats van zich druk maken over ernstig zieke kinderen (kijk? makkelijk hè, emotionele poepargumenten peuren uit verschrikkelijk leed). Zo belangrijk dat dit soort demonstraties mogelijk blijven in een democratie. Geweldig hoor.

UPDATE 16:12 - Ambtenaren gaan via de achterkant van het gebouw onder politiebegeleiding naar buiten