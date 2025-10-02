Je kunt: met heel veel vervelio's heel weinig spullen gaan brengen via een hele inefficiënte vaarroute. Of je kunt: enkele ernstig zieke kinderen die in direct levensgevaar zijn en dringend specialistische hulp nodig hebben over laten komen naar ziekenhuizen die die specialistische hulp kunnen bieden. Het Nederlandse kabinet gaat dat laatste doen, laat minister Van Weel zojuist weten in een brief aan de Kamer, waarin hij vooral benadrukt dat het kabinet blijft inzetten op hulp en opvang in de regio. "Tegelijkertijd zal het kabinet in de tussenliggende termijn bezien in hoeverre enkele kinderen die complexe hoog-specialistische zorg nodig hebben, die in direct levensgevaar verkeren, waarvoor nu in de regio geen onmiddellijke hulp beschikbaar is, tijdelijk in Nederland kunnen worden geholpen." Hoe minder dode kinderen hoe beter. Rondetafelgesprek nu live in de Kamer na de breek.