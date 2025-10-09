achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Alstublieft. World Press Photo Van Het Jaar 2025

Twee keer achter elkaar min of meer hetzelfde plaatje op GS want historisch

US Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025.
Jim WATSON / AFP

Je weet het nooit trouwens hè. Misschien vertelt hij hier wel gewoon welke Pokemon zijn lievelings Pokemon is. Maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk vertelt Marco Rubio aan Donald Trump hier dat er goed nieuws is. En dat is goed.

Tags: trump, rubio, gaza, vrede
@Ronaldo | 09-10-25 | 09:00 | 137 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.