US Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025.

Jim WATSON / AFP

Je weet het nooit trouwens hè. Misschien vertelt hij hier wel gewoon welke Pokemon zijn lievelings Pokemon is. Maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk vertelt Marco Rubio aan Donald Trump hier dat er goed nieuws is. En dat is goed.