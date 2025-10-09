Alstublieft. World Press Photo Van Het Jaar 2025
Twee keer achter elkaar min of meer hetzelfde plaatje op GS want historisch
US Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025.
Jim WATSON / AFP
Je weet het nooit trouwens hè. Misschien vertelt hij hier wel gewoon welke Pokemon zijn lievelings Pokemon is. Maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk vertelt Marco Rubio aan Donald Trump hier dat er goed nieuws is. En dat is goed.
Reaguursels
