Grootste demonstraties in Iran sinds 2022 houden aan, 'traangas en kogels ingezet door regime'
We schakelen over naar Iran, waar Amerika en Israël afgelopen zomer gezamenlijk leken aan te sturen op regime change, maar de klus niet afmaakten. Voor de zoveelste keer, en voor het eerst sinds 2022, gaan Iraniërs nu redelijk massaal de straat op om het - met gevaar voor eigen leven - dan maar zelf te fiksen. Ja wat wil je, de voedselprijzen zijn naar verluidt het afgelopen jaar gestegen met een tamelijk intense 66% (!). De afgelopen dagen demonstreert dus een bonte coalitie van ondernemers (winkeleigenaars die kopje onder dreigen te gaan), studenten (willen vrijheid en een cent te makken) en vrouwen (blijken toch niet unaniem enthousiast over structurele onderdrukking). Eerst alleen in Teheran, maar inmiddels op steeds meer plekken. Wat er vervolgens gebeurt laat zich raden: het regime verweert zich met traangas en kogels. Hardhandig de kop indrukken, heet dat, en het heeft helaas de neiging te werken. De Iraanse president zegt weliswaar het gesprek aan te willen maar doorgaans is dat: gelul. Moeilijk om hier niet cynisch over te zijn maar hup extreem moedige Iraniërs.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025
The anti-regime protesters have taken full control of the streets in the city of Fooladshahr in the Isfahan Province.
The security forces of the Islamic Regime in Iran have been stretched thin by simultaneous mass protests in 30+ cities pic.twitter.com/c7HB2SLSwN
THREAD: Verified videos of anti-establishment protests currently unfolding in Iran— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 30, 2025
Protesters push back police and security forces in Tehran's Jomhouri Street.
Location: 35.6927461,51.4255329
Video credit: @AmirMiresmaeili@GeoConfirmed pic.twitter.com/C0s9hdf1BV
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 31, 2025
The anti-regime protesters in the city of Hamedan in Iran are still in control of the streets three nights into the country-wide mass protests.
They are chanting “Fu*k Khamenei”
Via @ShayanX0 pic.twitter.com/47mlsXhQnE
The third day of protests and strikes by the people of Iran against the Islamic Republic regime.#Iran pic.twitter.com/i2xgn3JAFV— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 30, 2025
Today Iranian women joined the uprising. See how they are at the frontline and one woman leads, others follow.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 30, 2025
“Don’t be afraid, we are together.”
When the currency collapses, the lies fall with it.
Let’s call on international media to be your voice. pic.twitter.com/iyfNDfIuoe
