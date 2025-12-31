We schakelen over naar Iran, waar Amerika en Israël afgelopen zomer gezamenlijk leken aan te sturen op regime change, maar de klus niet afmaakten. Voor de zoveelste keer, en voor het eerst sinds 2022, gaan Iraniërs nu redelijk massaal de straat op om het - met gevaar voor eigen leven - dan maar zelf te fiksen. Ja wat wil je, de voedselprijzen zijn naar verluidt het afgelopen jaar gestegen met een tamelijk intense 66% (!). De afgelopen dagen demonstreert dus een bonte coalitie van ondernemers (winkeleigenaars die kopje onder dreigen te gaan), studenten (willen vrijheid en een cent te makken) en vrouwen (blijken toch niet unaniem enthousiast over structurele onderdrukking). Eerst alleen in Teheran, maar inmiddels op steeds meer plekken. Wat er vervolgens gebeurt laat zich raden: het regime verweert zich met traangas en kogels. Hardhandig de kop indrukken, heet dat, en het heeft helaas de neiging te werken. De Iraanse president zegt weliswaar het gesprek aan te willen maar doorgaans is dat: gelul. Moeilijk om hier niet cynisch over te zijn maar hup extreem moedige Iraniërs.