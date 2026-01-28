Als Keyvan Shahbazi over de verschrikkingen in Iran spreekt dan luister je, kijk je en doe je verder eigenlijk niets. Je kan verder niets, want doorgaans valt je mond wagenwijd open van wat hij met zijn ontembare zeggingskracht te vertellen heeft: de verhalen van Iran, de Iraniërs, verhalen van pijn, van hoop, opstand, moed, martelingen en doden, doden en nog meer doden door toedoen van het islamitische regime - en dan is er nog zijn eigen gruwelijke verhaal. Bij Vandaag Inside werd ernaar geluisterd. Hij kon over Iran zeggen wat hij wilde en de politiek bijvoorbeeld een oproep doen de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst te zetten. Zo'n 1 miljoen mensen hebben Keyvan gisteravond gehoord en gezien, en hopelijk heeft hij ook Den Haag bereikt, meer specifiek D66, VVD en CDA (nu nog feestroes aan het uitslapen).

Het indrukwekkende verhaal van Keyvan Shahbazi zorgde er zelfs voor dat Johan Derksen, die we kennen als de man die zijn woorden altijd wikt en weegt, vaker inslikt dan uitpoept, doorgaans op zijn lip moet bijten om wat hij te vertellen heeft binnensmonds te houden en bovendien immer op zijn handen blijft zitten en zijn snor drukt, zich in niet mis te verstane bewoordingen heeft uitgelaten over Iran, in vergelijking met wat juist maanden- zo niet jarenlang zijn stokpaardje was: 'Het is 100 keer erger dan Gaza'. Gijp keek gepijnigd. Genee zei niets. Maar als je nagaat dat er na 2 dagen van demonstraties mogelijk al meer dan 30.000 doden zijn gevallen, dan is dat misschien ook wel iets om je woorden niet voor in te slikken of er te lang over te wikken en te wegen. Enfin, voorts ging het bij VI al snel weer over seksspeeltjes. Niet meteen lopen mekkeren dat dat respectloos was. Dat is: Vandaag Inside.