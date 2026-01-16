Iran. Nabestaanden moeten regime € 4.300 betalen om lijken terug te krijgen, internet al een week afgesloten, Witte Huis waarschuwt nogmaals
Inmiddels is het internet in Iran al een week afgesloten, en zou het plan van het regime zijn om dit (minstens) tot in de lente door te trekken. De protesten gaan door, maar de pogingen het met godsonmogelijk grof geweld de kop in te drukken eveneens. Ja, er zijn 800 executies (voorlopig) uitgesteld, maar verder lijkt het vele dreigen van Trump vooralsnog weinig uit te halen. Circa 5.000 leden van Irakese milities zijn inmiddels naar Iran overgestoken om daar de confrontatie aan te gaan met gewone, doorgaans onbewapende burgers. Ondertussen pocht het regime trots dat het 3.000 mensen heeft opgesloten wegens "terrorisme" (let op: fascisten noemen elke vorm van tegenstand terrorisme), waar de doodstraf op staat.
Voor wie zich verder afvraagt hoe luguber deze islamistische dictatoriale boevenbende precies is: nabestaanden moeten bakken met geld betalen om het dode lichaam van hun (door de staat geëxecuteerde) familielid of geliefde terug te krijgen, meldt de BBC. De lijkprijs zou momenteel gemiddeld op zo'n 4.300 euro staan, en dat is behoorlijk hoog, aangezien een aanzienlijk deel van de Iraniërs geen cent te makken heeft. Ergo: begrafenissen zijn onder Khamenei iets voor de rijken.
Gister meldde New York Times al dat Netanyahu aan Trump zou hebben gevraagd een eventuele aanval uit te stellen, omdat Israël momenteel onvoldoende voorbereid is op Iraanse vergelding. Het Witte Huis waarschuwt wel opnieuw ("If the killings in Iran continue, there will be serious consequences. All options remain on the table"), maar voor zover zulke woorden ooit kracht hadden zijn ze die inmiddels wel kwijt. Anderzijds:
Redenen om in te grijpen, deel 4754:
Leaked Iran footage shows a protester being shot dead at close range by regime forces.
