achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

WTF. Kevin Kreuger (JA21 Amsterdam) 'in elkaar getrapt' na slotdebat AT5

""""Wees lief voor de stad en voor elkaar""""

Kevin Kreuger van JA21 Amsterdam is in elkaar getrapt na het slotdebat

We onderbreken Iran Liveblog 37 en het StamCafé voor totale krankzinnigheid in die knettermaffe Stad van de Hoop. Op de avond van het slotdebat op AT5 is Kevin Kreuger (nu nog de aanvoerder van JA21, niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn) in elkaar getrapt. Stadsverslaggever Marijn Schrijver van De T. twittert: "JA21-fractievoorzitter ligt op straat na slotdebat AT5. Is in elkaar geslagen door vier jongeren op het Osdorpplein, zegt hij. Paar jongens rijden triomfantelijk voorbij op scooter." Kreuger zelf: "Net in elkaar getrapt door vier jonge mannen in Amsterdam-Osdorp. Ze gooide een ijsje naar een vrouw. Toen ik hier wat van zei werd het grimmig. Toen ik ze ging filmen stormden ze mij op me af en trapte mij met z’n vieren in elkaar. Straatcoach dwong mij beelden te wissen." Geen politieke afrekening dus, wel een ijsassination. Maar ja, DIE STAD, is desalniettemin he-le-maal verrot. Dus morgen toch maar stemmen he, mensen.
Update - Vier jongens gooiden bij de McDonalds in Nieuw-West een ijsje naar een meisje dat langsfietste. Kreuger greep in en begon de jongens te filmen. "Ik heb nog nooit zoiets bizars meegemaakt, ze beukten met volle bak op mij in. En die straatcoaches hielpen ook gewoon. Ik heb echt wel flinke tikken gehad", zegt hij. Toen omstanders zich over Kreuger ontfermden kwamen de jongens nog 'triomfantelijk voorbij rijden op scooters'.

Tags: ja21, kreuger, amsterdam
@Mosterd | 17-03-26 | 22:12 | 261 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.