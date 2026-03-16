We onderbreken Iran Liveblog 37 en het StamCafé voor totale krankzinnigheid in die knettermaffe Stad van de Hoop. Op de avond van het slotdebat op AT5 is Kevin Kreuger (nu nog de aanvoerder van JA21, niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn) in elkaar getrapt. Stadsverslaggever Marijn Schrijver van De T. twittert: "JA21-fractievoorzitter ligt op straat na slotdebat AT5. Is in elkaar geslagen door vier jongeren op het Osdorpplein, zegt hij. Paar jongens rijden triomfantelijk voorbij op scooter." Kreuger zelf: "Net in elkaar getrapt door vier jonge mannen in Amsterdam-Osdorp. Ze gooide een ijsje naar een vrouw. Toen ik hier wat van zei werd het grimmig. Toen ik ze ging filmen stormden ze mij op me af en trapte mij met z’n vieren in elkaar. Straatcoach dwong mij beelden te wissen." Geen politieke afrekening dus, wel een ijsassination. Maar ja, DIE STAD, is desalniettemin he-le-maal verrot. Dus morgen toch maar stemmen he, mensen.

Update - Vier jongens gooiden bij de McDonalds in Nieuw-West een ijsje naar een meisje dat langsfietste. Kreuger greep in en begon de jongens te filmen. "Ik heb nog nooit zoiets bizars meegemaakt, ze beukten met volle bak op mij in. En die straatcoaches hielpen ook gewoon. Ik heb echt wel flinke tikken gehad", zegt hij. Toen omstanders zich over Kreuger ontfermden kwamen de jongens nog 'triomfantelijk voorbij rijden op scooters'.