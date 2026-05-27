Amin Abou Rashed, die eigenlijk Abou Eenarm heet, is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het financieren van Hamas. Wel is hij veroordeeld voor het in stand houden van de verboden stichting Al Aqsa. Daarvoor krijgt hij nu een half jaar voorwaardelijk, terwijl de totale eis van het OM vier jaar was. Over de banden van Abou Eenarm met Hamas leest u al jaren uitgebreid op GeenStijl, maar voor de rechtbank is het kennelijk niet genoeg als iemand loopt als een Hamas-financier, zwemt als een Hamas-financier en op Facebook post als een Hamas-financier. Nou ja. Leve de rechsstaat dan maar. Abou (hierboven) deelt koekjes uit.

TOCH GEK HOOR: In het oordeel over Al Aqsa schrijft de rechtbank: "De verdachte heeft op geraffineerde wijze gehandeld en heeft daarbij zowel de internationale regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Deze regelgeving is van groot belang omdat het doel ervan is een gezamenlijke handhaving of herstel van de internationale vrede en veiligheid, de bevordering van de internationale rechtsorde en de bestrijding van terrorisme."

Maar als Abou Eenarm dan zegt dat hij niet wist dat de Islamic National Bank, waar hij geld voor inzamelde, onder zeggenschap van Hamas stond, is volgens de rechter opzet niet bewezen. "De verdachte heeft dat in alle toonaarden ontkend. Het bewijs van verdachtes opzet zal dan dienen te worden gebaseerd op andere bewijsmiddelen of op de omstandigheid dat het niet anders kan dan dat de verdachte heeft geweten dat de Islamic National Bank door Hamas werd gecontroleerd. Het dossier bevat die andere bewijsmiddelen niet en de rechtbank is van oordeel dat het bewijs op dit punt ook overigens ontoereikend is."

Van andere clubs die geld kregen via Abou Eenarm is volgens de rechtbank niet eens vast te stellen dat ze onder Hamas vallen. "Wel bevat het dossier aanwijzingen voor een personele unie tussen betrokkenen bij de liefdadigheidsorganisaties en bij Hamas, maar die aanwijzingen zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende stevig om buiten elke redelijke twijfel te kunnen vaststellen dat binnen de ten laste gelegde periode de gelden terecht kwamen bij Hamas of dat Hamas (steeds) zeggenschap heeft gehad over die organisaties. Zo had de [naam organisatie 1] via haar directeur in 2011 een link met Hamas, maar dit betreft uitsluitend het eerste jaar van de ten laste gelegde periode. Dat op verschillende momenten in de ten laste gelegde periode medewerkers van de genoemde liefdadigheidsorganisaties pro-Hamas berichten hebben geplaatst op hun social media, acht de rechtbank geen bewijs voor zeggenschap van Hamas over die organisatie." Pfffff.

OOK GEK: De straf voor het voortzetten van de activiteiten van de verboden stichting Al Aqsa valt ook lager uit, omdat die stichting vanaf 2014 niet meer verboden was. Dat komt niet omdat het toen ineens een leuke club was, maar omdat de stichting had beloofd zichzelf op te heffen (en daarom dus even legaal moest worden verklaard). Maar toen gebeurde er: niks. "Hoewel het ministerie van Buitenlandse Zaken kennelijk met de Stichting Al Aqsa heeft onderhandeld over de bestemming van het geld en daarmee over de opheffing van de stichting, hebben noch Stichting Al Aqsa, noch het ministerie tussen 2017 en 2023 voor zover bekend iets ondernomen om daadwerkelijk tot een opheffing van Stichting Al-Aqsa te komen"