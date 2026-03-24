LIVEBLOG 48. Grootschalige raketaanvallen op Tel Aviv, meerdere inslagen, brand en veel schade
Wonderwel: geen doden (Terugblikken in Liveblog 47 kan hier)
Tel Aviv is vanochtend wakker geworden in de ellende. Misschien wel de best beschermde (en leukste) stad van het Midden-Oosten kwam in een extreem onrustige nacht onder hevig Iraans raketvuur te liggen, overigens net als delen van Noord-Israël, maar treffers op Tel Aviv hebben nou eenmaal meer gewicht. Er zijn meerdere inslagen gemeld - op het internet gonst het aantal van zeven, nieuwszender N12 houdt het op vier. Op beelden zijn branden en flinke schade te zien. Nog niet bekend is wat die schade precies heeft veroorzaakt: voltreffers, clustermunitie of resten van een onderschepte raket. Het lijkt op dat laatste. Bij de laatste aanval kwam de raket mogelijk vanuit Libanon. (Update 11:05 uur: Yossi corrigeert en zegt dat de raket wél uit Iran kwam). Bij de aanvallen vielen wonderwel geen doden, zelfs geen zwaargewonden. Later meer. We zijn weer LIVE.
Update 07:44 - Okee de laatste aanval van hedenochtend was mogelijk slechts EÉN RAKET. Mogelijk een nieuwe variant van een ballistische raket met een nieuw type clustermunitie, met drie tot vier bommen van honderd kilo die zich boven Israël hebben verspreid. Als dat daadwerkelijk een nieuwe 'technologie' dan wel strategie van Iran is, is dat een nogal lijpe ontwikkeling
Update 07:54 - In ander nieuws 'dreigt' Saudi-Arabië nu ook mee te gaan doen aan de oorlog. "It is only a matter of time before the kingdom enters the war." Saudi-Arabië is de ideologische aartsvijand van Iran en de kroonprins is klaar met de aanvallen van de overburen
Update 08:16 - Ook Bahrein werd vannacht geraakt door 'Iraanse agressie'. Het ministerie van Binnenlandse Zaken communiceert: "Civil Defence extinguished a fire in a facility of a company as a result of the Iranian aggression. Relevant procedures were taken at the site."
Update 08:25 - Zojuist weer een raketaanval van Iran, de zevende sinds middernacht. Geen gewonden - de raket (een lone wolf!) werd waarschijnlijk onderschept.
Update 08:40 - Andersom natuurlijk ook carnaval: Israël heeft vannacht intensieve aanvallen uitgevoerd op Teheran en daarbij vijftig doelen bestookt, waaronder twee hoofdkwartieren (kennelijk mag je meer kwartieren hebben die kwalificeren als HOOFDkwartier) van de Revolutionaire Garde, een hoofdkwartier van het ministerie van Inlichtingen, afweersystemen en een wapenopslag.
Update 08:46 - Yossi Melman telt intussen ZES beschadigde gebouwen in Tel Aviv
Update 09:29 - In totaal: 3.000+ Israëlische aanvallen op Iran sinds het begin van de oorlog
Update 09:34 - NU: raketaanval vanuit Libanon. Meerdere onderscheppingen boven Haifa. Het houdt niet op, niet vanzelf
Update 09:53 - Overigens gaat Amerika, en ondanks de woorden van Trump gisteren, rustig door met troepen- en materieelopbouw in het Midden-Oosten. Er zijn de afgelopen weken TIENTALLEN C17-transportvluchten richting het Midden-Oosten gegaan en het duidt ook op inzet van de serieuze jongens: "82nd Airborne. 75th Rangers. Delta. 160th SOAR. SEALs." Allemaal op hun eigen manier topniveau en elitetroepen. Speelkwartier is voorbij makkers
Update 10:08 - Of zoals Malcolm Nance schrijft: "This force is not leverage. This is a commitment to take action."
Update 10:23 - Ook bij WarMonitor: "From C-17 deployment data it looks like the US has deployed the 160th SOAR and other special forces contingents to the Middle East."
Update 10:36 - Israëlische MinDef Katz bevestigt dat ze een 'security zone' gaan maken van Zuid-Libanon, tot aan de rivier Litani, totdat de dreiging van Hezbollah voorbij is. 'Hundreds of thousands of residents of southern Lebanon who evacuated northward will not return south of the Litani River until security for the residents of the north is ensured.'
Update 10:57 - De mooiste van die elite-eenheden die door Amerika naar het Midden-Oosten zijn gestuurd: de 160th SOAR (Special Operations Aviation Regiment), alias de Night Stalkers. Een helikopteraanvalsgsroep die 's nachts, op hoge snelheid en op lage hoogte opereert. Zet u Ride of the Valkyries op, zorgen wij voor het plaatje: hierrrr.
Update 11:49 - En WEER een raketaanval vanuit Iran. Ze blijven wel bezig vandaag.
Update 12:08 - Iran heeft nieuw kanonnenvoer aangewezen als vervanger van Ali Larijani, de hoge pief die door de IDF uit het leven werd gehaald. Het gaat om Mohammad Bagher Zolghadr en zo ziet-ie eruit (cc @IDF)
Update 12:50 - Trey Yingst uiteraard weer ter plaatse
Update 13:02 - Met een filmpje bij staatsmedium Tasnim (uiteraard met veel blur om niet te verraden waar ze zitten) laat Iran zien dat ze heel stoer zijn
Update 13:30 - Ondertussen bij de Straat van Hormuz is iedereen aan het wachten. Lijkt wel de invasie van Normandië
Update 14:20 - Laatste raketaanval: vier gewonden in de Negev Woestijn
Update 14:23 - Saudi-Arabië is helemaal game met de oorlog in het Midden-Oosten. De kroonprins heeft Trump gevraagd de oorlog voort te zetten omdat het de uitgelezen mogelijkheid is om het regime omver te werpen en het Midden-Oosten te herstructureren
Update 14:48 - Nog meer raketten, nog meer sirenes. Is Trump al wakker?
Significant damage seen to several commercial and residential buildings in Downtown Tel Aviv, as a result of numerous impacts from medium-range ballistic missiles fired by Iran. pic.twitter.com/IHzTdI2bqU— OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026
Major damage and at least six injured in central Tel Aviv in the latest Iranian ballistic missile attack. pic.twitter.com/iL2Sehasij— Eli Kowaz - איליי קואז (@elikowaz) March 24, 2026
Liveblogs teruglezen
Liveblog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
STEUN de berichtgeving van GeenStijl met een paar euro per maand
De nacht
More footage from the skies over Tel Aviv, central Israel. pic.twitter.com/rIkfLl3CDs— Faytuks News (@Faytuks) March 24, 2026
Reaguursels
