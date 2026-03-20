De decimering van het Iraanse regime is in volle gang maar dat betekent niet dat er geen woedende regime-poppetjes meer zijn. Zo wordt op de staatstelevisie door een woordvoerder gedreigd Amerikaanse en Israëlische functionarissen en commandanten van het leger op te jagen over heel de wereld, 'zelfs als ze op vakantie zijn of openbare centra bezoeken'. Die woordvoerder van het Iraanse leger, Abolfazl Shekarchi, fulmineert: “We are watching your cowardly officials and commanders, pilots and wicked soldiers. From now on, based on the information we have on you, the promenades, resorts and tourist and entertainment centres in the world will not be safe for you either.” Of Iran daartoe in staat is valt te bezien. Echter, na de opmerking van MinDef Yesilgöz over een mogelijke Iraanse link bij de aanslagen op Joodse instellingen en het neerschieten van de politiemedewerker van Iraanse afkomst (regime-criticus) in Schoonhoven, valt niet uit te sluiten dat de lange arm van Teheran nog best ver reikt.

Ondertussen worden tussen Iran en Israël over en weer harde klappen uitgedeeld, waarbij in Iran maar weer eens een drietal regime-piefen, onder wie een Garde-woerdvoerder, het hoofd inlichtingen van de Basij-strijdkrachten en een Garde-commandant, richting 72 maagden is vertrokken en in Israël de Oude Stad van Jeruzalem is geraakt door een Iraans projectiel. Op Amerikaanse bodem dan nog een boze Truth van Trump die maar weer eens uithaalt naar de NAVO: "Without the U.S.A., NATO IS A PAPER TIGER!" Een zaak voor Mark Rutte dus, die, in tegenstelling tot Iran (Mojtaba Khamenei zegt ook niets), nog wel in gesprek kan met de Amerikaanse president.

Genoeg redenen dus om de zaken nauwlettend alsmede live te blijven volgen.