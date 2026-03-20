Liveblog 43. Iran dreigt Amerikaanse en Israëlische functionarissen aan te valen op 'toeristische plekken', Oude Stad Jeruzalem geraakt door Iraans projectiel
Aftermath in de Oude Stad van Jeruzalem
Rescue forces are responding to reports of an impact in Jerusalem's Old City, following Iran's latest ballistic missile attack.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
Damage was caused, footage shows, but no injuries are reported, medics say. pic.twitter.com/yL7h05K044
De decimering van het Iraanse regime is in volle gang maar dat betekent niet dat er geen woedende regime-poppetjes meer zijn. Zo wordt op de staatstelevisie door een woordvoerder gedreigd Amerikaanse en Israëlische functionarissen en commandanten van het leger op te jagen over heel de wereld, 'zelfs als ze op vakantie zijn of openbare centra bezoeken'. Die woordvoerder van het Iraanse leger, Abolfazl Shekarchi, fulmineert: “We are watching your cowardly officials and commanders, pilots and wicked soldiers. From now on, based on the information we have on you, the promenades, resorts and tourist and entertainment centres in the world will not be safe for you either.” Of Iran daartoe in staat is valt te bezien. Echter, na de opmerking van MinDef Yesilgöz over een mogelijke Iraanse link bij de aanslagen op Joodse instellingen en het neerschieten van de politiemedewerker van Iraanse afkomst (regime-criticus) in Schoonhoven, valt niet uit te sluiten dat de lange arm van Teheran nog best ver reikt.
Ondertussen worden tussen Iran en Israël over en weer harde klappen uitgedeeld, waarbij in Iran maar weer eens een drietal regime-piefen, onder wie een Garde-woerdvoerder, het hoofd inlichtingen van de Basij-strijdkrachten en een Garde-commandant, richting 72 maagden is vertrokken en in Israël de Oude Stad van Jeruzalem is geraakt door een Iraans projectiel. Op Amerikaanse bodem dan nog een boze Truth van Trump die maar weer eens uithaalt naar de NAVO: "Without the U.S.A., NATO IS A PAPER TIGER!" Een zaak voor Mark Rutte dus, die, in tegenstelling tot Iran (Mojtaba Khamenei zegt ook niets), nog wel in gesprek kan met de Amerikaanse president.
Genoeg redenen dus om de zaken nauwlettend alsmede live te blijven volgen.
Update 18:08 - Nieuwe Infographic van het Israëlische leger laat zien waar tijdens twee luchtaanvalsgolven Iraanse raketopslagplaatsen en -productieplaatsen, die beschermd werden door militairen van het regime, zijn aangevallen.
Update 18:33 - Iran weigert te onderhandelen over de opening van de Straat van Hormuz zolang het land wordt aangevallen, zo meldt Bloomberg.
Update 18:40 - Meer beeld uit de Oude Stad van Jeruzalem waar de avond valt: troepen van het Israëlische Home Front Command zijn bezig met reddingswerkzaamheden wara een projectiel afkomstig van een Iraanse raket de stad raakte.
Update 19:27 - Er worden momenteel explosies gemeld in Isfahan, Iran.
Update 19:35 - Slappe man Keir Starmer gaat weer eens door zijn slappe knieën en laat de VS nu toch Britse bases gebruiken om Iran aan te vallen ter verdediging van de Straat van Hormuz. De BBC schrijft: "The UK has approved the use of its bases for the US to launch strikes on Iranian sites targeting the Strait of Hormuz. For the Trump administration, the UK's announcement that it has approved the use of its bases to launch strikes to help protect the Strait of Hormuz will be seen as a victory - although potentially only a partial one.For weeks - even before strikes began - Trump has repeatedly criticised the British government and Starmer, jabbing at him that he is "no Winston Churchill" and that a country the US once considered "the Rolls Royce of allies" has been disappointing. For many within Trump's orbit, the announcement will likely be seen as the British acquiesing to Trump's demands as a result of a strategy of publicly calling into question the strength of the alliance between the US and the UK's current government." Ja na heel wat gesteggel dus een dikke WIN voor Trump.
Update 19:45 - Ondertussen schrijft CBS News dat de Amerikanen voorbereidingen treffen voor de mogelijke inzet van grondtroepen: "Pentagon officials have made detailed preparations for deploying U.S. ground forces into Iran, multiple sources briefed on the discussions told CBS News. Senior military commanders have submitted specific requests aimed at preparing for such an option as President Trump weighs moves in the U.S.-Israel-led conflict with Iran, the sources said. Mr. Trump has been deliberating whether to position ground forces in the region, sources said on condition of anonymity because they were not authorized to speak publicly. It was unclear under what circumstances he would authorize the use of troops on the ground. 'No, I'm not putting troops anywhere,' he told reporters in the Oval Office on Thursday when asked about ground troops, but quickly added: 'If I were, I certainly wouldn't tell you.'"
Update 20:35 - US CENCOM laat met twee plaatjes mooi zien wat er overblijft van de productiefabriek van Shahed-drones in Isfahan, Iran als de Amerikanen daar een bezoekje aan brengen (plaatjes dus van voor en na het bezoek).
Update 20:38 - Iran heeft weer een nieuwe lading ballistische raketten afgevuurd richting Israël.
Update 20:47 - Oké, toch weer voor Starmer nu. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Seyed Abbas Araghchi twittert over de Britse toestemming aan de Amerikanen om hun militaire bases te gebruiken: "Vast majority of the British People do not want any part in the Israel-U.S. war of choice on Iran. Ignoring his own People, Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense."
Update 20:50 - Er zijn geen meldingen van gewonden na de laatste Iraanse ballistische raketaanval. Op beeld is te zien dat een van de raketten een clusterbom bevat.
Update 20:55 - Trump zegt vooralsnog niets over het
Nederlandse Iraanse eiland Kharg.
Update 21:02 - Trump was zo druk met Iran dat hij niet had gehoord of gelezen dat Chuck Norris is overleden.
Update 21:04 - Meer beeld van de Iraanse raket met clusterbom.
Update 21:18 - Ziekenboegupdate van US CENTCOM: "232 service members have been injured in the Middle East (up from "roughly 200" on Monday). 207 of the 232 injured have already returned to duty (leaving 25 still injured - Monday it was less than 20). "Seriously wounded" troops remain at 10."
Update 21:33 - De Iraniër die gisteren in Schoonhoven werd neergeschoten vecht nog voor zijn leven, zo meldt MinJus Van Weel bij Kockelmann. Dat het Iraanse regime hiervoor verantwoordelijk is noemt hij een hypothese.
Update 22:24 - Trump schrijft op zijn Truth Social: "We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran: (1) Completely degrading Iranian Missile Capability, Launchers, and everything else pertaining to them. (2) Destroying Iran’s Defense Industrial Base. (3) Eliminating their Navy and Air Force, including Anti Aircraft Weaponry. (4) Never allowing Iran to get even close to Nuclear Capability, and always being in a position where the U.S.A. can quickly and powerfully react to such a situation, should it take place. (5) Protecting, at the highest level, our Middle Eastern Allies, including Israel, Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, and others. The Hormuz Strait will have to be guarded and policed, as necessary, by other Nations who use it — The United States does not! If asked, we will help these Countries in their Hormuz efforts, but it shouldn’t be necessary once Iran’s threat is eradicated. Importantly, it will be an easy Military Operation for them." Einde in zicht of alleen maar weer grote doch mogelijk ware en significante woorden?
Update 22:47 - Beeld van vanochtend maar wat een beeld: een Amerkkaanse B-52H “Stratofortress” Long-Range Strategic Bomber stijgt op.
Update 23:05 - Hevige explosies gemeld in Teheran, mogelijk de prelude van een zware nacht.
Beeld van de inslag in Jeruzalem
Another video shows the moment a fragment from an Iranian ballistic missile struck Jerusalem's Old City this afternoon. pic.twitter.com/qNvTXmRDr6— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 20, 2026
Trump eerder vanavond
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 20, 2026
We want to talk to them, and there is nobody to talk to... we like it that way. pic.twitter.com/tCeIt9MMjB
U.S. military sustainers are on top of their game. pic.twitter.com/EK9eqF4fc8— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 20, 2026
Netanyahu monitoring
קיימתי היום הערכת מצב ביטחונית בפיקוד המרכז.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2026
שיבחתי את פעילות צה״ל, שב״כ ומשטרת ישראל במסגרת המערכה ״שאגת הארי״. ציינתי כי מתחילת ״מלחמת התקומה״ חל שינוי משמעותי בשטח, שהתבטא בירידה דרמטית בפיגועים.
גיניתי בתוקף את מי שמגנה את מפקדי צה״ל שפועלים יומם ולילה למען ביטחון ישראל וכל… pic.twitter.com/qYQ7s21IcY
