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Liveblog oorlog Iran. Staakt-het-vuren broos, Trump boos, aanvallen op Libanon gaan wel door

Het Laatste Nieuws in Liveblog 141, nummer 140 teruglezen doet u hier

Dussss we kijken naar onderhandelingen tussen Israël, de Verenigde Staten, regionale bemiddelaars als Qatar of Oman, de door schurken geregeerde islamitische haatstaat Iran, Libanon dat is gegijzeld door terreurclubje Hezbollah, op de achtergrond wat geroeptoeter van de volslagen waardeloze Europese Unie en dan heb je nog actoren als de VN, NAVO, Rusland, China. Op dat ganzenbord probeert Donald Trump de verstandige oom te spelen met krachttermen over 'WAPENSTILSTAND', maar daar denken ze in Israël toch net effe wat anders over. Ondanks de aanvallen van Iran gisterenavond op Israël met daarbij de waarschuwing te stoppen met de bombardementen op Libanon, gaat het ontmantelen van Hezbollah in Zuid-Libanon vooralsnog gewoon door, en is het de vraag of Iran nogmaals gaat terugslaan: Libanon maakt volgens Iran immers ook onderdeel uit van de wapenstilstand. Welnu, die 'wapenstilstand' is ongelooflijk broos en de situatie ongelooflijk gespannen, in Israël is de Iron Dome (zie foto) ook bezig om projectielen uit Libanon te onderscheppen. De boel staat weer op het punt van ontploffen. F5.

Tags: oorlog, iran, israel
@Mosterd | 08-06-26 | 16:00 | 4 reacties

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