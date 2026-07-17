Liveblog wapenstilstand. 'Zwaarste Amerikaanse aanvallen op Iran in afgelopen zes dagen'
De wapens staan zes dagen achtereen stil noch in stand
Iran does not control the SoH.— Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 16, 2026
cc: @USMC @CENTCOM pic.twitter.com/mmWGwPJ6yW
Wat brengt Grondmarmotdag vandaag? Nou, best veel, namelijk de zwaarste Amerikaanse aanvallen sinds de vijandigheden zes dagen geleden elke dag opnieuw hervat werden. CENTCOM schreef vier uur geleden:
"Vandaag om 21.40 uur (Eastern Time) heeft het U.S. Central Command (CENTCOM) zijn meest recente grote reeks aanvallen op Iran voltooid. Amerikaanse strijdkrachten – waaronder gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen – zetten precisiewapens in die tientallen Iraanse militaire doelen raakten, zoals locaties voor kustbewaking en luchtverdediging, militaire logistieke infrastructuur en maritieme capaciteiten. Dit was de zesde opeenvolgende nacht van Amerikaanse aanvallen op Iran. In opdracht van de opperbevelhebber verzwakt CENTCOM de Iraanse militaire capaciteiten verder en stelt het Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op de commerciële scheepvaart."
De Amerikaanse aanvallen leken zich ook even specifiek te concentreren op Irans belangrijkste diepwaterhaven Chabahar, die buiten de Straat van Hormuz ligt en daarmee directe toegang geeft tot de Indiase Oceaan. MinDef Hegseth deelt zelfs speciaal deze foto van de vernietigde waterverkeerstoren. Ook richtten de Amerikaanse aanvallen zich voor het eerst weer op bruggen en zelfs een vliegveld. Kortom: de escalatieladder is betreden.
Ook deelde CENTCOM de onderstaande beelden van de hernieuwde maritieme blokkade, waarbij de foto van een Amerikaanse marinier onder de vlag van een Iraanse olietanker toch wel een novum is.
Iran voerde naar goed gebruik weer aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de Golfstaten, waarbij naar goed gebruik geen Amerikaanse slachtoffers lijken te zijn gevallen. Wel hadden Amerikaanse luchtverdedigings-Patriots het erg druk met ballistische raketten boven Bahrein, zie video hier.
Vreemd nieuw verhaal overigens ook: Iraanse staatsmedia claimen dat Iran voor het eerst Amerikaanse doelen in Syrië aangevallen heeft, namelijk Special Forces-basis in het al-Tanf-gebied, waarbij "een groot aanval Amerikanen gedood zijn", en helikopters en radarsystemen vernietigd werden. Typisch Iraanse grootspraak, maar wat blijkt? Alle Amerikaanse eenheden werden daar op 11 februari al teruggetrokken, er zijn daar helemaal geen Amerikanen.
Afijn, wij maar weer live dan hè! Heel veel meer beeld na de breek.
CENTCOM-video maritieme blokkade, enteren van Iraanse olietanker
July 16, 2026
CENTCOM-video luchtaanvallen afgelopen nacht
U.S. military:— Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2026
"Today at 9:40 p.m. ET, U.S. Central Command (CENTCOM) completed its latest major wave of strikes against Iran.
U.S. forces, including fighter jets, aerial drones, and warships, launched precision munitions that hit dozens of Iranian military targets such as… pic.twitter.com/WsdjupHVCq
U.S. Air Force F-35A stealth fighter aircraft are refueled by a KC-135 Stratotanker while flying patrols over the Middle East. pic.twitter.com/KSbmYTH2LT— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026
Irans belangrijkste diepwaterhaven steeds minder bruikbaar
After reportedly being targeted earlier this week during U.S. airstrikes on Iran's Chabahar maritime control tower, Secretary of War Pete Hegseth has released an image showing the structure collapsing during today's latest wave of strikes.— OSINTdefender (@sentdefender) July 17, 2026
Based on the duration and scope of… https://t.co/awqZdL2KdS pic.twitter.com/SXQ9F0y40k
Following multiple strikes by the US over the past week, the maritime traffic control tower at the Beheshti port in the Iranian city of Chabahar has completely collapsed this morning.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 17, 2026
Source: https://t.co/WIo2Eo6GpQ
Location: 25.315642, 60.624514@GeoConfirmed https://t.co/sv2T5KCXRt pic.twitter.com/RKQoJDYYxh
Patriots hadden het druk boven Bahrein vannacht
Footage of a coalition PATRIOT SAM battery fighting off a major Iranian ballistic raid on Bahrain earlier tonight. pic.twitter.com/Tp6KEZyBjo— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026
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