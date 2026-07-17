Wat brengt Grondmarmotdag vandaag? Nou, best veel, namelijk de zwaarste Amerikaanse aanvallen sinds de vijandigheden zes dagen geleden elke dag opnieuw hervat werden. CENTCOM schreef vier uur geleden:

"Vandaag om 21.40 uur (Eastern Time) heeft het U.S. Central Command (CENTCOM) zijn meest recente grote reeks aanvallen op Iran voltooid. Amerikaanse strijdkrachten – waaronder gevechtsvliegtuigen, drones en oorlogsschepen – zetten precisiewapens in die tientallen Iraanse militaire doelen raakten, zoals locaties voor kustbewaking en luchtverdediging, militaire logistieke infrastructuur en maritieme capaciteiten. Dit was de zesde opeenvolgende nacht van Amerikaanse aanvallen op Iran. In opdracht van de opperbevelhebber verzwakt CENTCOM de Iraanse militaire capaciteiten verder en stelt het Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op de commerciële scheepvaart."

De Amerikaanse aanvallen leken zich ook even specifiek te concentreren op Irans belangrijkste diepwaterhaven Chabahar, die buiten de Straat van Hormuz ligt en daarmee directe toegang geeft tot de Indiase Oceaan. MinDef Hegseth deelt zelfs speciaal deze foto van de vernietigde waterverkeerstoren. Ook richtten de Amerikaanse aanvallen zich voor het eerst weer op bruggen en zelfs een vliegveld. Kortom: de escalatieladder is betreden.

Ook deelde CENTCOM de onderstaande beelden van de hernieuwde maritieme blokkade, waarbij de foto van een Amerikaanse marinier onder de vlag van een Iraanse olietanker toch wel een novum is.

Iran voerde naar goed gebruik weer aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de Golfstaten, waarbij naar goed gebruik geen Amerikaanse slachtoffers lijken te zijn gevallen. Wel hadden Amerikaanse luchtverdedigings-Patriots het erg druk met ballistische raketten boven Bahrein, zie video hier.

Vreemd nieuw verhaal overigens ook: Iraanse staatsmedia claimen dat Iran voor het eerst Amerikaanse doelen in Syrië aangevallen heeft, namelijk Special Forces-basis in het al-Tanf-gebied, waarbij "een groot aanval Amerikanen gedood zijn", en helikopters en radarsystemen vernietigd werden. Typisch Iraanse grootspraak, maar wat blijkt? Alle Amerikaanse eenheden werden daar op 11 februari al teruggetrokken, er zijn daar helemaal geen Amerikanen.

Afijn, wij maar weer live dan hè! Heel veel meer beeld na de breek.