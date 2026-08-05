Knoepert van een kijktip op deze woensdagavond: een debat van de Oxford Union Society over ISLAM en hoe dat strookt met de waarden van het Westen. Specifiek de stelling 'Westers wantrouwen tegenover de islam = terecht', die wordt verdedigd door onder andere Tommy Robinson, Westers islamwantrouwer van het eerste uur. Ruim tweeënhalfuur aan denkvoer en kijkplezier, waarbij wij ons met de minuut meer gingen afvragen waarom we in Nederland toch niet zo'n schitterende debatcultuur hebben. We hadden ooit Het Lagerhuis op televee en daar plukken we nog steeds de vruchten van (Henk Bres) maar de universiteiten is dit alles toch ver te zoeken. Ok, ook in Oxford stond een boze menigte te protesteren tegen de komst van Tommy Robinson. Geen moslims, zoals Robinson zelf graag benadrukt, maar hoofdzakelijk blanke blauwharigen. Goedenacht en kijkze.