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Triest. Nederlandse tieners van Joods zomerkamp belaagd door Bulgaarse neonazi's

Welja

Een trieste rel in Bulgarije, wat natuurlijk sowieso al een behoorlijk trieste plek is. Een groep Joodse tieners (afkomstig uit Italië, Israël en Nederland) was er op groepsreis als onderdeel van een 'internationaal trainingsprogramma voor jeugdleiders' (volgens het AD) en kwam daar dit tegen. Een groep siegheilende neonazi's die het hotel urenlang omsingelde. Het avondprogramma ging niet door, de kiddo's moesten binnen blijven, zover mogelijk bij de ramen vandaan. De politie werd ingeschakeld en stuurde de groep weg, de politie vertrok weer en de nazi's kwamen terug. Misschien moet de organisatie in kwestie voortaan maar op zomerkamp in Amsterdam gaan, daar is het tenminste veilig. TOCH?!

Tags: jodenhaat, tieners, bulgarije
@Zorro | 05-08-26 | 21:00 | 31 reacties

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