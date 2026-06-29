Populair onder jongeren: DWANGSOMMEN
Zonder dwangsom vervelen ze zich ook maar
Het begon met tikkertje en blikje trap, al snel werd het kijken van actiefilms nummer één, daarna kwamen de gettoblasters, later vieze kauwgom en toen de moderniteit echt toesloeg waren jongeren alleen nog aan het gamen. Maar onder de jongeren van nu is iets heel anders populair: dwangsommen (betalen). Omroep Gelderland vroeg cijfertjes aan alle gemeenten en kreeg die van driekwart: "In 2021 legden deze gemeenten samen nog 7 dwangsommen op. In 2023 waren het er 26. En vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 53. Dat zijn acht keer meer dwangsommen dan vier jaar geleden." En het leuke is: geen gemeente kent de effecten daarvan. Goed, we zijn natuurlijk allemaal ooit tiener geweest en sommigen van ons zelfs jongeren. En toen deden we ook weleens iets stoms, onbezonnens of ronduit fouts. Zo trokken we zelfs een keer aan een belletje terwijl de bel helemaal geen trekbel was maar een drukbel. Niet per se heel gek dus dat jongeren tegenwoordig ook af en toe streken uithalen, andere onder jongeren populaire dingen bezitten, gebbetjes plegen, poetsen bakken, praatjes maken of allerhande fratsen ondernemen die leiden tot dwangsommen - zo zijn jongeren!
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