Er wordt wel heel veel óver jongeren met wapens gesproken maar nooit eens mét hen. Dat moet de Duitse YouTuber Lucky L 030 hebben gedacht toen hij het lumineuze idee opvatte om ghetto's aller landen te bezoeken voor een huiveringwekkend inkijkje in de wereld van gangs, wapengeweld en achterstandswijken. Deze keer toog hij richting de Amsterdamse Bijlmer. Trots tonen jongeren, soms maar 17 jaar oud, hem daar geladen pistolen en volle magazijnen en openlijk spreken ze over liquidaties en andere geweldsfantasieën. Één van die gasten vertelt, met een wapen in zijn hand, dat hij zijn baas beschermt en alleen voor hem 'shoot'. Wat hij daarmee verdient? Zijn antwoord: 'Is free free, for respect.' En Jongerenwerkers maar klagen dat drillrappende jochies geen rolmodellen hebben. Welnu, hier ziet u die rolmodellen alsook de angstaanjagende realiteit uit de Bijlmer, waar politie en Halsema niet inhoudelijk op willen reageren volgens AT5. Kijk en huiver.