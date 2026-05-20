Bizarre reportage uit de Bijlmer: jongeren tonen Duitse YouTuber geladen pistolen en delen openlijk geweldsfantasieën
Lieve stad op z'n liefst
Er wordt wel heel veel óver jongeren met wapens gesproken maar nooit eens mét hen. Dat moet de Duitse YouTuber Lucky L 030 hebben gedacht toen hij het lumineuze idee opvatte om ghetto's aller landen te bezoeken voor een huiveringwekkend inkijkje in de wereld van gangs, wapengeweld en achterstandswijken. Deze keer toog hij richting de Amsterdamse Bijlmer. Trots tonen jongeren, soms maar 17 jaar oud, hem daar geladen pistolen en volle magazijnen en openlijk spreken ze over liquidaties en andere geweldsfantasieën. Één van die gasten vertelt, met een wapen in zijn hand, dat hij zijn baas beschermt en alleen voor hem 'shoot'. Wat hij daarmee verdient? Zijn antwoord: 'Is free free, for respect.' En Jongerenwerkers maar klagen dat drillrappende jochies geen rolmodellen hebben. Welnu, hier ziet u die rolmodellen alsook de angstaanjagende realiteit uit de Bijlmer, waar politie en Halsema niet inhoudelijk op willen reageren volgens AT5. Kijk en huiver.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Feynman en/of Feiten – Stek Oost
Stek Oost werd een academische herhaling van het Stanford Prison Experiment.
Woonproject studenten en statushouders ondanks (groeps)verkrachtingen, drugshandel, steekpartijen en noodkreten corporatie niet beëindigd door gemeente Amsterdam
En je zou je bijna afvragen of de onderstaande studente altijd al een hoofddoek droeg, of dat ze deze ging dragen om zichzelf te beschermen tegen dit geweld
Fatbike-jongeren SPUGEN Amsterdamse vrouwen in het GEZICHT
Hadden geen reSSpect zeker
Sailing in het StamCafé
Zeilt u morgen mee in ons LIVEBLOG?
Rust in het Stamcafé: Amsterdam onbereikbaar en groot hek om Den Haag
Zon. Gaat. Weer. Schijnen.
Ringverjaardag Amsterdam wordt brandende asfalthel des doods
Even schrikken voor de linkse bewoners
Dakloze wildpoeper blijkt ongewenste Amerikaan met 1.900 aan MUNTGELD, 11.500 briefgeld op zak. Contanten geconfisqueerd, man uitgezet
Eerlijke ondernemers te Amsterdam het leven onmogelijk gemaakt door HALSEMA
ZoekZoek! Laf duo dat man en VROUW in elkaar mept in Amsterdam-West
Hee usual suspects mooi op beeld