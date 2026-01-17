Er was eens een flat waar 125 studenten door de kamernood werden gedwongen samen te leven met 125 asielzoekers. Zelfs Zembla maakt een reportage hoe cultureleverschillen jarenlang eindigen in verkrachtingen, stalking, diefstal en ander leed. Mohammed R.A. kreeg slechts drie jaar voor de verkrachting van twee buurvrouwen.

Dick Maas maakte eerder al een “ludieke” filmreeks inclusief series waarin hij schetste wat er gebeurt als je de ene cultuur aan de andere opdringt. Wat hij neerzette, is met de kennis van vandaag slechts een sprookje. Nu hij met zijn nieuwe film maatschappelijke thema’s aan de kaak stelt, worden hem waarschuwingsstickers opgedrongen.

Zulke waarschuwingen ontbreken in nieuws, beleid, verkiezingsdebatten en campagnemateriaal. De NOS wachtte in hun OSINT reportage acht minuten voordat ze melden dat Iran een vrouwenonderdrukkend islamitisch kalifaat is. Ze vergeten dat Iran de thuisbasis vormt van de sjiieten, die al veertien eeuwen in oorlog zijn met soennieten.

Zulke gigantische culturele verschillen gaan studenten niet oplossen naast hun studie inclusief bijbanen. Die asielzoekers hebben niet alleen een buddy nodig met veel vrije tijd, maar ook korte lijntjes met handhaving, politie en justitie als er delicten worden gepleegd. Niet alleen als straf voor de dader, maar vooral als signaal naar de rest.

Eva Vlaardingerbroek en Edwin Wagensveld mogen niet meer naar het Verenigd Koninkrijk, politieke correctheid wordt steeds harder afgedwongen. Echte problemen worden beantwoord met struisvogelpolitiek. Ali Khamenei zwemt in een veelvoud van 95 miljard, die hij in “veiligheid” brengt, terwijl hij twaalfduizend onderdanen vermoordt.

Vluchtelingen uit Iran of Syrië hebben te veel meegemaakt, ze zijn beschadigd, maar ook voor de duvel niet bang, gewetenloos en daarom zeer populair als werknemer in de criminele sector. Ze zijn opgegroeid in een cultuur waar vrouwen zonder aanwezige broer, vader of oom worden gezien als publiek bezit, die je mag “gebruiken” en doden.

We zagen al eerder een flat die Femke niet wilde bevrijden van krakers. Je zag in de reportage vrouwen die niet meer naar hun appartement durfden waar ze wel huur voor betaalden. Door de woningnood hebben mensen geen vrijheid meer om te vluchten. Net zoals de studenten van Stek Oost werden ze jarenlang aan hun lot overgelaten.