In landen waar ze weten hoe met Grote Doden om te gaan waren er natuurlijk al drie steden en een paar vliegvelden naar chansonnier Shaffy vernoemd, maar hier hebben we Maarten Heijmans die zeventien jaar na Ramses' dood een LESPAKKET in elkaar kleit. Naast uitstekend rekenen en foutloos spellen kan de nieuwe generatie straks het gehele even indrukwekkende als verclaudiadebreijïseerde oeuvre van Shaffy zingen. Hopelijk gaan de fatbikejochies ook allemaal met zo'n kleinkunstaccent praten. Misschien leren de kids zelfs weer de vergeten kunst van het jezelf naar de vernieling zuipen (Ramses prijkt wat ons betreft naast Hazes, Bonnie St. Claire en Xavier Guzman op de Mount Rushmore van grote Nederlandse alcoholisten). Nog even en op de schoolpleinen hoor je de jeugd Sammy en Pastorale zingen, of hun hoofd breken over het volgende proefwerk Shaffykunde. Zing, vecht, huil, bid, nach, seit, von, zu.

