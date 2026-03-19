Onderwijs gered: Er komt een RAMSES SHAFFY-LESPAKKET
Voor degene die hierop zat te wachten
In landen waar ze weten hoe met Grote Doden om te gaan waren er natuurlijk al drie steden en een paar vliegvelden naar chansonnier Shaffy vernoemd, maar hier hebben we Maarten Heijmans die zeventien jaar na Ramses' dood een LESPAKKET in elkaar kleit. Naast uitstekend rekenen en foutloos spellen kan de nieuwe generatie straks het gehele even indrukwekkende als verclaudiadebreijïseerde oeuvre van Shaffy zingen. Hopelijk gaan de fatbikejochies ook allemaal met zo'n kleinkunstaccent praten. Misschien leren de kids zelfs weer de vergeten kunst van het jezelf naar de vernieling zuipen (Ramses prijkt wat ons betreft naast Hazes, Bonnie St. Claire en Xavier Guzman op de Mount Rushmore van grote Nederlandse alcoholisten). Nog even en op de schoolpleinen hoor je de jeugd Sammy en Pastorale zingen, of hun hoofd breken over het volgende proefwerk Shaffykunde. Zing, vecht, huil, bid, nach, seit, von, zu.
IRAN LIVEBLOG 40 HIER
Slechte scholen janken over strenge Inspectie
Onderzoekers willen label 'zeer zwak' afschaffen
Sgoliere kunnen niet srijfen
Foto: ex-scholier, die niet kan schrijven
Feynman en/of Feiten - Zonder basis geen bouw
Politieke instabiliteit kost duurzame investeringen
Nieuwsuur: Islamitische (en reformatorische!) scholen zijn intolerante haatpaleizen
Nou jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
De sgolen zijn weer begonnen met extra veel kindertjes, D66 & SP zijn opportunisten
Hoeveel is 12 leraren min 5 leraren? Fout! Het is 5 voor 12
Feynman en/of Feiten – Waarvoor geslaagd?
Ons overgangsritueel voorziet niet in onze behoeften
Feynman en/of Feiten – Kinderlijk kortzichtig
Onze jeugd krijgt minder opvang, onderwijs en woningen
Schitterend. Nieuwe privéschool in Het Gooi voor kinderen met 'specifieke behoeftes'
Mensen erváren een onderwijscrisis