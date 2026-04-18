Liveblog oorlog Iran. Trump tegen CBS: 'Iran heeft overal mee ingestemd', Iran ontkent en dreigt met sluiting Straat van Hormuz als blokkade VS voortduurt
We zijn bij liveblog 88, nummer 87 kunt u hier teruglezen
.@POTUS: "We're negotiating over the weekend... I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to... The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. You cannot let Iran have a nuclear weapon — and that supersedes everything else." pic.twitter.com/1V1xPUhJwl— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 18, 2026
Goedemorgen. De wereldstatus: bijna vrede in het Midden-Oosten. Dit weekend gaan de onderhandelingen met Iran volgens Trump gewoon door. Dat zal dan achter de schermen zijn want CNN meldt op basis van Iraanse bronnen dat er pas maandag een officiële nieuwe ronde van gesprekken zal plaatsvinden in Islamabad, Pakistan. Die onderhandelingen lijken zich toe te spitsen op de vraag of Iran nou daadwerkelijk instemt met alle concessies die Trump eist. In een interview met CBS News zei Trump dat Iran dat eigenlijk al heeft gedaan: "President Trump said in a phone interview that Iran has "agreed to everything," and will work with the U.S. to remove its enriched uranium." En over het Iraanse verrijkte uranium: "Our people, together with the Iranians, are going to work together to go get it. And then we'll take it to the United States." Iran heeft, bij monde van onderhandelaar en parlementsvoorzitter Ghalibaf, ontkent hiermee te hebben ingestemd en spreekt van Trump en de 'zeven leugens'. Is ook niet handig dit toe te geven nog voordat een nieuwe ronde onderhandelingen begint.
Trump zelf was gisteravond overigens druk met speechen en dansen in Arizona en sprak later aan boord van Air Force One nog met de pers. Waarin hij goeddeels herhaalde wat hij tegen CBS News zei, toch zei hij nu niet dat Iran 'overal' mee had ingestemd maar met 'veel' van de punten. Enfin, u bent bekend met het Trumpiaans. Ondertussen is de Straat van Hormuz sinds gisteren open, toch lijken veel schepen toch nog om te keren wanneer ze arriveren bij de Straat. De Amerikaanse maritieme blokkade is ook nog altijd actief en daarom zegt Ghalibaf dat schepen eerst toestemming van Iran nodig hebben om door de Straat te varen en volgens hem blijft de Straat ook niet open als de blokkade voortduurt. Nou, laat de onderhandelingen maar beginnen.
In dier voege gaan we snel weer live voor de weekendontwikkelingen.
Update 09:05 - Er lijken inmiddels wel wat meer schepen door de Straat van Hormuz te komen, ondanks dreigementen van Iran om 'm weer te sluiten. Is ook vooral een positionering zo voorafgaand aan de onderhandelingen.
Update 10:07 - Inmiddels zijn er "minstens 8" tankers door de Straat, maar 5 daarvan staan onder Amerikaanse sancties.
De Amerikaanse blokkade
The U.S. naval blockade continues... pic.twitter.com/EBvglrf6FA— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026
Een tolvrije Straat!
REPORTER: "On the Strait — are there going to be restrictions and tolls managed by Iran for ships and vessels passing through?"@POTUS: "Nope. No way... The restriction is you can't do the tolls. No, there's not gonna be tolls." pic.twitter.com/PaTpnFPOr2— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 18, 2026
Reaguursels
Iran: "HELE STRAAT VAN HORMUZ OPEN VOOR ALLE COMMERCIËLE SCHEEPVAART"
