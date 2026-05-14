Qua handel gaat het tussen Trump en Xi nu over van alles: brandstof, grondstoffen, zonnepanelen, batterijen, importheffingen, importrechten, elektrische auto's en alles daar tussenin. Qua geopolitiek gaat het vooral over Iran en Taiwan. Rubio zei het mooi aan boord van Air Force One, namelijk: "We hopen hen ervan te overtuigen een actievere rol te spelen om Iran ertoe te bewegen af ​​te zien van wat ze nu doen en proberen te doen in de Perzische Golf (...). China is zowel onze grootste politieke uitdaging op geopolitiek gebied als de belangrijkste relatie die we moeten onderhouden." Wat China zeer waarschijnlijk terug zou willen zien voor medewerking rondom Iran, is een afzwakking van Amerikaanse steun aan Taiwan. Kortom, heel veel materie van de hoogste orde voor een bezoek dat amper twee dagen duurt, dus grote kans dat het bij een ceremoniële ontmoeting blijft waarbij verder geen grote veranderingen ingezet worden.

In heel ander nieuws blijven de Emiraten verrassen, want Netanyahu zegt dat hij tijdens de oorlog op 26 maart in het geheim de Emiratische president in de Emiraten een aantal uur heeft ontmoet. Dat geloven we meteen, al was het volgens de Emiraten niet helemaal de bedoeling dat dit naar buiten gebracht werd en het Emiratische MinBuz reageert: "De VAE bevestigen dat haar betrekkingen met Israël openbaar zijn en plaatsvinden binnen het kader van de bekende en officieel verklaarde Abraham-akkoorden, en niet gebaseerd zijn op niet-transparante of onofficiële afspraken. Bijgevolg zijn alle beweringen over niet-aangekondigde bezoeken of niet-openbaar gemaakte afspraken volledig ongegrond, tenzij officieel aangekondigd door de bevoegde autoriteiten in de VAE." Maar goed, daar werd je dan ook gearresteerd als je beelden deelden van Iraanse drones die gebouwen in vlogen. Hoe dan ook komt het '''vermeende''' bezoek van Netanyahu bovenop de Emritatische luchtaanvallen op een Iraanse raffinaderij en het huisvesten van Israëlische Iron Dome en Iron Beam-batterijen inclusief Israëlische bemanning. Afijn, we gaan weer eens live.

Update 11:04 - Slecht nieuws voor Hezbollah: een Hezbollah-drone verwondde vandaag drie Israëlische burgers, waaronder twee ernstig. Eerder vanochtend voerde Israël al een serie luchtaanvallen uit op Hezbollah-doelwitten.