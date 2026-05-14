Liveblog oorlog Iran. Trump in China, 'Netanyahu bezocht in geheim Emiraten tijdens oorlog'
In Liveblog 114 gaat het vooral even over China, want daar is-ie nu eenmaal. Liveblog 113 las u hier
Qua handel gaat het tussen Trump en Xi nu over van alles: brandstof, grondstoffen, zonnepanelen, batterijen, importheffingen, importrechten, elektrische auto's en alles daar tussenin. Qua geopolitiek gaat het vooral over Iran en Taiwan. Rubio zei het mooi aan boord van Air Force One, namelijk: "We hopen hen ervan te overtuigen een actievere rol te spelen om Iran ertoe te bewegen af te zien van wat ze nu doen en proberen te doen in de Perzische Golf (...). China is zowel onze grootste politieke uitdaging op geopolitiek gebied als de belangrijkste relatie die we moeten onderhouden." Wat China zeer waarschijnlijk terug zou willen zien voor medewerking rondom Iran, is een afzwakking van Amerikaanse steun aan Taiwan. Kortom, heel veel materie van de hoogste orde voor een bezoek dat amper twee dagen duurt, dus grote kans dat het bij een ceremoniële ontmoeting blijft waarbij verder geen grote veranderingen ingezet worden.
In heel ander nieuws blijven de Emiraten verrassen, want Netanyahu zegt dat hij tijdens de oorlog op 26 maart in het geheim de Emiratische president in de Emiraten een aantal uur heeft ontmoet. Dat geloven we meteen, al was het volgens de Emiraten niet helemaal de bedoeling dat dit naar buiten gebracht werd en het Emiratische MinBuz reageert: "De VAE bevestigen dat haar betrekkingen met Israël openbaar zijn en plaatsvinden binnen het kader van de bekende en officieel verklaarde Abraham-akkoorden, en niet gebaseerd zijn op niet-transparante of onofficiële afspraken. Bijgevolg zijn alle beweringen over niet-aangekondigde bezoeken of niet-openbaar gemaakte afspraken volledig ongegrond, tenzij officieel aangekondigd door de bevoegde autoriteiten in de VAE." Maar goed, daar werd je dan ook gearresteerd als je beelden deelden van Iraanse drones die gebouwen in vlogen. Hoe dan ook komt het '''vermeende''' bezoek van Netanyahu bovenop de Emritatische luchtaanvallen op een Iraanse raffinaderij en het huisvesten van Israëlische Iron Dome en Iron Beam-batterijen inclusief Israëlische bemanning. Afijn, we gaan weer eens live.
Update 11:04 - Slecht nieuws voor Hezbollah: een Hezbollah-drone verwondde vandaag drie Israëlische burgers, waaronder twee ernstig. Eerder vanochtend voerde Israël al een serie luchtaanvallen uit op Hezbollah-doelwitten.
Handdrukanalyses tussen twee 'CEO's of shaking hands'
BATTLE OF HANDSHAKES— Mohit Suryavanshi (@SaffronSyndcate) May 14, 2026
Xi Jinping Vs Donald Trump
Just look at Trump's Reaction🤣🤣
Trump desperately tries to get Xi’s attention during handshake pic.twitter.com/BngO7JkLUg
Handshake competition between Trump and Chinese President Xi pic.twitter.com/7yPUyDhmKe— Middle East Observer (@ME_Observer_) May 14, 2026
Trumps openingspraatje
.@POTUS meets with President Xi at the Great Hall of the People in Beijing:— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026
"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the U.S.A. is going to be better than ever before. Thank you very much!" pic.twitter.com/aepz02qOgj
Keurkorps!
They had to be the same exact height pic.twitter.com/6fl0g0bowP— Open Source Intel (@Osint613) May 14, 2026
ja zoiets prob
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VS spreekt zich nadrukkelijk uit tegen "Replacement Migration", ook in Europa, wil juist REMIGRATIE
In Engeland verdwijn je in een Labour/Green-kerker als je zoiets post trouwens
Liveblog oorlog Iran. Trump overweegt luchtaanvallen op 'resterende 25% aan militaire doelen'. 'Emiraten vielen begin april Iraanse raffinaderij aan'
Welkom in liveblog 112 alweer, waar de stilte voor de storm mogellijk een stilte blijft omdat er geen storm komt. Liveblog 111 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump vindt Iraans vredesvoorstel "TOTAAL ONACCEPTABEL"
Liveblog 111 alweer, waarin de impasse compleet lijkt. Liveblog 110 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. Gisteravond beschietingen tussen VS en Iran, Trump: 'wapenstilstand nog altijd van kracht', aanvallen waren "just a love tap"
Welkom bij Live Oplopende Spanningen in het Midden-Oosten Deel 108! Liveblog 107 tot aan 01:04 's nachts waarin de wapenstilstand bijna sneuvelde leest u hier
Liveblog oorlog Iran. Trump pauzeert Hormuz-escortmissie 'Project Freedom', VS en Iran 'naderen principe-overeenkomst'
Het waren twee fantastische dagen voor Project Freedom in Liveblog 106 alweer, Liveblog 105 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. CENTCOM gaat vanaf vandaag buitenlandse schepen door Hormuz leiden, operatie heet 'Project Freedom'
In liveblog 104 vieren we de VRIJHEID (niet van NL dat is morgen pas maar van Hormuz en dan vooral het plan ertoe, maar toch), liveblog 103 las u hier.
Chinese dame creëert optische illusie
Ongelofelijk knap!
Liveblog oorlog Iran. 'CENTCOM informeert Trump over mogelijkheden final blow aanvalsgolf tegen overlevende Iraanse leiders, militair materiaal en infrastructuur'
Welkom bij alweer liveblog 101 waarin het nog altijd muurvast zit maar de stukken wel in stelling worden gebracht. Liveblog 100 las u hier.
Liveblog oorlog Iran. CENTCOM presenteert Trump opties voor 'korte en krachtige aanvalsgolven' op Iran, VS willen nieuwe 'Hormuz-coalitie'
Tel bijgehouden? Jazeker, we zijn bij nummer 100(!) Nummer 99 las u hier