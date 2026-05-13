Ze zijn iets op het spoor bij de Groene Amsterdammer: er bestaat een verband tussen eten en nationale identiteit. Sterker nog: uiterst rechtse politici zetten volgens Groene-scribent Leonie de Jonge eten in om nationale identiteit af te bakenen en culturele tegenstellingen te benadrukken. Typisch rechts natuurlijk, of nee, uiterst rechts zelfs, om daar eten voor te gebruiken. Links zou dat nooit doen. Zo hebben we niet jarenlang moeten horen dat onze cultuur wordt verrijkt door shoarma- en dönerzaken alsook door de vreemde luchtjes in de portieken, zo is er niet onlangs een hele rel geweest over een documentaire die de Chinese keuken verbindt met de identiteit van Chinese migranten, zo ging Ed Miliband juist helemaal geen boterham met spek eten om te laten zien wat voor een gewone jongen hij is, hebben we Kamala Harris nooit in de keuken gezien, wil de Partij voor de Dieren frituren in de Tweede Kamer niet verbieden en pleit de PvdA in Amsterdam helemaal niet voor volledig plantaardige catering in de Stopera.

We pakken de laatste alinea er even uit om te laten zien hoe slecht gedacht en slecht geschreven het hele stuk is. "Wie uiterst rechts wil begrijpen, mag zich niet blindstaren op wat zich afspeelt rond parlementen, partijen en politici. Minstens zo belangrijk zijn de verschuivingen in het alledaagse: wat we eten, hoe we daarover spreken en waar voedsel symbolisch voor staat. De döner en de gehaktbal zijn daarin betekenisdragers van een breder ideologisch referentiekader dat streeft naar een exclusieve en hiërarchische samenleving." Wat staat hier nou joh. Je kunt dus uiterst rechts begrijpen, door te letten op hoe we spreken over eten. Maar in het stuk heeft De Jonge zelf uitsluitend gefocust op wat partijen en politici zeggen over eten, en dan alleen nog maar uiterst rechtse politici. En die blijken voor gehaktballen, bier en McDonald's te zijn, en tegen couscous. Nou nou. Wat een inzicht. Wie uiterst rechts wil begrijpen, is in het hele stuk exact helemaal niets wijzer geworden.

Je zou kunnen zeggen 'wat doet zo'n mal stukkie in zo'n mal blaadje er nou toe', maar we pakken het toch even mee omdat het exemplarisch is voor de analyses die je keer op keer in de Weldenkende Media ziet verschenen over extreem-rechts: een volstrekt normaal politiek fenomeen wordt opeens gepathologiseerd omdat De Verkeerden het doen (zie ook: het gebruik van de Nederlandse vlag). En degene die die onzin opschrijft wordt niet uitgelachen als een ideologisch bijziende gek die eens een keer een lekker biefstukje zou moeten eten, maar mag voortdurend als """objectieve""" expert komen uitleggen wat er allemaal zo verschrikkelijk is aan 'uiterst rechts'. Het zou triest zijn, als het niet zo intens dom was. Enfin. Zin in couscous nu. Weet u trouwens wie ook vegetariër was???