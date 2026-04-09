Gooi 500 gram half-om-half (niet van die flauwe magere rundvleestjak) + 1 ei + 4 beschuitjes + eetlepel tomatenpuree in een kom. Lekker kneden! Beetje mosterd erbij, want mosterd is geweldig. Hier op GSHQ is iedereen dol op mosterd. "Goh mosterd wat ben je toch geweldig", hoor je hier de hele dag. Nou, en dan kneden! Pompiedom. Rol daarna vijf ballen. Haal ze door bloem. Gooi in pan met hete boter. Veel boter! Rondom bruin bakken. Gehaktballen tot de knieën in de runderbouillon zetten. Klein halfuurtje laten sudderen. Klaar! Evt. nog tomatenpuree erdoor met een garde (geen revolutionaire graag) om de jus wat dikker te maken. Eet er één op en gooi er vier weg WANT JE MAG ER NOG MAAR 1 PER WEEK ETEN VAN HET VOEDINGSCENTRUM FUUUUUU HOE KUNNEN WE LEVEN ZONDER ONZE VIJF GEHAKTBALLEN PER WEEK FUUU FUUU

"Gehaktbal ben je niet voor even, gehaktbal ben je voor het leven. Ik heb zelf met een paar gehaktballen gepraat. GEHAKTBAL! Ik heb met een gehaktbal op de foto gestaan en ik heb tegen die gehaktbal gezegd: 'Die goede ouwe tijd is, is altijd zo goed, die gaat nooit weg'. Er wordt heel negatief over gehaktballen gepraat. Zo van: 'Nou gehaktballen dit, die doen alles verkeerd, er zit gehakt in'. Alles. Nahhh daar is helemaal niks van waar! Gehaktballen doen dat niet! En één ding zal ik je vertellen: 'Gehaktbal is eten'. We moeten gewoon allemaal gehaktballen eten. Want de mensen die denken dat wij gehaktballen zijn, zijn zélf een stelletje gehaktballen. Gehaktballen is leven, wij zijn gehaktballen, EN GEHAKTBALLEN WILL NEVER DIEEEEEEEE!"

