Stamcafé. 3 nieuwe Halo-missies in remake Halo 1
Nee we maken in het laatste kwartier van deze beschaving niks nieuws meer, maar soms houdt een geslaagde remake de illusie in stand
Vonden we na de aankondiging ook al: dit is wel écht een Remake met hoofdletter. Volledig opnieuw geanimeerde animaties en tussenscènes, en 15 jaar later in-game graphics die zowaar 15 jaar later ogen. En als verrassing krijgt de consument daar dus drie geheel nieuwe, nooit eerder vertoonde levels bij. Spelen zich af een jaar voor de opening van Halo 1, en lijken duo-missies met Sergeant Major Avery Johnson en Master Chief. Voelt en oogt als vintage Halo, de Covenant-paarstinten, het plasma, lekker hoor. Wist u overigens dat Master Chiefs United Nations Space Command name tag John 117 is, en dat dit tevens de bijbelvers is die het hele boek samenvat? "For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ." (Ja die lezen we in de taal die Christus sprak: Engels.)
Vergeleken met de remake uit 2011
Het origineel uit 2001
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