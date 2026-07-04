Nog even en Brussel bouwt in de geest van Adolf Hitler een hedendaags Prora , als onderdeel van het nazi-programma Kraft durch Freude. Dat zal dan ergens bij de Eemshaven komen, of aan de Duitse Waddenzee. U moet daar heen op de fiets, uiteraard.

Deze zomer zie ik ineens een nieuwe trend in de roeptoetertjes van DPG, na de jihad tegen drank, tabak, Joden, witte mannen, de Heere Jezus, en het hysterische propageren van het onversneden mohammedanisme, ongebreidelde immigratie van femicidale uitvreters, Frenske's groene revolutie en het stimuleren van 12-jarige genderverdwaasden die hun broze lijfje als een bouwpakket zien: het ontmoedigen van spotgoedkope zonvakanties voor het schorriemorrie.

Al maanden verschijnen er dagelijks gruwelijke berichten in Het Parool, Trouw, De Volkskrant en het Algemeen Dagblad over de gevaren van alcohol. Ik ken het hoernaille van die blaadjes en 90 procent van de loonslaven lijdt aan AUD (Alcohol Use Disorder). De heilige oorlog tegen alcohol, onder aanvoering van cockteaser Ronit Palache , is een directe oekaze uit Brussel, al dan niet in het kader van de islamisering van de EU.

Ik heb geen enkele last van achtervolgingswaanzin, want mijn levensmotto is "een gezonde geest in een gezond lichaam". Desondanks begin ik steeds meer in samenzweringen te geloven want ik ben er namelijk van overtuigd dat de eurocraten in Brussel, hun paladijn Christian van Thillo en zijn legertje inkthoeren van DPG het hebben gemunt op mijn levensvreugde en dat van het klootjesvolk van de EU.

De geweldige schrijver Joseph Heller zei eens: "Just because you're paranoid doesn't mean they aren't after you." William S. Burroughs schreef: A paranoid is someone who knows a little of what's going on. A psychotic is a guy who's just found out what's going on. En deze oneliner zou van Woody Allen zijn: "I believe there is something out there watching us. Unfortunately, it's the government."

Even wat voorbeelden.

Gisteren jubelde de Azijnbode, op de voorpagina, dat Nederlanders het liefst op vakantie in eigen land gaan, want daar is het goedkoop, zijn de mensen aardig, is het altijd mooi weer en word je niet neergestoken door cliënten van AZC’s, zoals in Duitsland, Frankrijk, Engeland of Belgistan.

Dit ontmoedigen van vliegvakanties naar Torremolinos, Sitges, Chersonissos en Albufeira past goed in de coolcation-agenda van de EU en van DPG. Op vaste tijden schrijven de inkthoeren van DPG dat het geteisem steeds vaker verkoeling zoekt in het spotgoedkope Scandinavië, en klimaatverandering speelt een belangrijke rol in de toegenomen populariteit van de Viking-landen, om nog maar te zwijgen over de spotgoedkope horeca bij de trolletjes.

Ook kom ik steeds vaker dat fopbericht tegen dat de Lage Landen over een paar jaar hetzelfde klimaat hebben als Zuid-Frankrijk. Donder nou toch op met die door de EU en de DPG gegenereerde apekool! Het lijkt soms wel of er een dronken chimpansee in de AI-doos van Van Thillo zit, knettergekke apen die de hele dag op een toetsenbord zit te rammen, getriggerd door banaantjes op de toetsen. De DPG is een handelaar in angst.

Een paar voorbeelden van de agitprop van DPG: sympathiek kruidenvrouwtje Leonie Breebaart schreef in Trouw deze week: 'Schaamteloos pakte ik het vliegtuig voor een trommelcursus in Gambia, terwijl ik toch heus beter weet'. Grafbaart concludeert: 'Ik denk dat dit de aantrekkingskracht van rechtse partijen is: doen alsof vlieg- en overige klimaatschaamte woke gezeur is, verlost Nederlanders van hun slechte geweten. Zou niet iedereen opgelucht ademhalen als onze vliegverslaving van overheidswege werd begrensd?'

En ook deze week, in de vakantietijd, publiceerde een nondescript en dus inwisselbaar buklaafje in Trouw in opdracht van Brussel voor de zoveelste keer een tirade tegen vliegvakanties, met deze briljante aansporing: een treinreis binnen Europa veroorzaakt gemiddeld vijf keer minder milieubelasting dan een autoreis en tot vijftien keer minder dan een vliegreis. De trein geldt daardoor voor veel Europese bestemmingen als een duurzaam alternatief.

Ik vlieg regelmatig van Faro naar Lampegat en betaal dan gemiddeld dertig euro voor een enkel. De trein van Eindhoven naar mijn geliefde Rotjeknor is vervolgens net zo duur. Voor de gein ging ik even kijken wat de trein mij ging kosten, als ik bijvoorbeeld morgen, zondag, vertrek. Er zit al meteen een addertje onder het gras want er rijden zuidwaarts al een week (1 week!) geen treinen van en naar Rotterdam.

De reden: de stroomstoring die sinds maandag het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal heeft platgelegd en het duurt zeker tot en met maandag voordat deze volledig is opgelost. Dat meldt NS in het storingsoverzicht. Tot die tijd rijden er dan ook geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.

Een enkel met de trein van Faro naar Rotjeknor gaat mij, met een aantal overstapjes, ongeveer 300 euro kosten (normaal reis ik eerste klas, maar dan ben ik 800 euro kwijt) en dat reisje duurt minimaal 30 uur, waarvan 4 uur met de bus van Breda naar 010. Frenske, bedankt! Dat staat nog even los van het gore peperdure voer dat ik moet vreten in de trein, de gore mensonterende koffie, en het gevaar dat Maghrebijnse bendes of roedels zigeuners gifgas in mijn coupé spuiten en mij beroven van mijn enige bezittingen: een schamel groomboekje van Acer en een kermishorloge dat ik van papa kreeg op zijn sterfbed. Nee, hij had het niet in zijn poeper bewaard!

Ik ben zoals gezegd niet paranoia, maar dat van die struikrovers in treinen heb ik niet verzonnen. Google zelf maar op naffers en treinrovers.

Collega-journalist Hendriëlle de Groot wees mij op een zeer recent rapport van de EU, met de krankzinnige titel Verslag over het verbeteren van de connectiviteit, het behoud van cultureel erfgoed en het stimuleren van lokale excellentie in het Europees toerisme: bestemmingsbeheer en groei van het regionale toerisme.

Leest u even mee?

Het Europees Parlement gaat zich bemoeien met de vakantiekeuze van Europese burgers, omdat toerisme steeds vaker voor problemen zorgt zoals woningnood, stijgende huurprijzen, overbelasting van infrastructuur, overvolle binnensteden, vervuiling en het verlies van de lokale identiteit als gevolgen van de huidige toeristenstromen. Daarbij verwijst het Parlement expliciet naar de VN-Agenda 2030. Het rapport stelt dat de Europese Unie zich heeft verbonden aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het Parlement wil meer investeren in internationale treinverbindingen, nachttreinen en fietstoerisme en pleit voor naadloos multimodaal reizen om de koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Ik ben dus niet paranoia, maar desondanks jagen de eurocraten en hun buttplug Christian van Thillo en diens onderknuppels op mij en willen zij mij alle levensvreugde ontnemen. Straks ga ik van lieverlee nog aan de drugs en de dranks!

Laat mij, de ouwe rebel zonder reden, maar lekker vliegen met Ryanair. Hier wat leuke tips, als u voor 30 euro naar Portugal vliegt, binnen 3 uur en 40 minuten. Fijne vakans!