Het is eindelijk zover. Daar staan ze dan. Oranjes mannen. Koemans mannen. Maar vooral. Onze mannen. Onze Bart Verbruggen, held van de penaltyseries tegen Marokko en Spanje. Onze Micky van de Ven, onvermoeibare klasbak. Virgil en Van Hecke, onze rotsen in de branding. Denzel, koning van de rush, koning van de assist, schrik van de Franse verdediging. Frenkie, regisseur van onze wederopstanding in de halve finale. Ryan Gravenberch, die de gelijkmaker tegen Spanje binnenschoot. Tijani Reijnders, vier assists in vier play-offwedstrijden. Cody Gakpo, matchwinner tegen Les Bleus. Brian Brobbey, maker van een hattrick tegen de Canadezen. En Crysencio Summerville, de absolute revelatie van dit WK die een transfer naar Real Madrid en in de meeste gevallen de juiste spelling van zijn voornaam bij elkaar heeft gevoetbald. Wat een toernooi. Wat een helden. En dan nu, zondagavond 19 juni, eindelijk die historische kans, na drie eerder historische kansen. Nog maar één wedstrijd jongens. We kunnen de cup ruiken. DOE HET MANNEN. DOE HET VOOR ONS.

INSTANT UPDATE: Oh shit uitgeschakeld, nou ja. Wel een leuke halftime show zometeen enzo

TWEEDE INSTANT UPDATE: Robbie Williams begint steeds meer op Paulie van The Soprano's te lijken

DERDE INSTANT UPDATE: Compleet gare tekst compleet gare Tom Cruise was compleet gaar

HYDRATION BREAK 1! Nog 0-0, paar kleine kansjes, paar grote tackles

RUST: Nog steeds 0-0, nu eindelijk Madonna

DE ECHTE RONALDO: Als achtergrondzangeres bij Madonna, hadden we niet verwacht

TED LASSO: Beter dan Tom Cruise

OOK NOG SHAKIRA: Ja prima halftimeshowtje hoor, stop met haten stelletje zuurpruimen

DUURT WEL: Nogal lang zo, nu nog een of andere Children for Children voorstelling met Miss Piggy en Chris Martin zelf, die dit allemaal schijnt te hebben uitgezocht

HYDRATION BREAK 2! Spaanse goal hangt in de lucht, maar nog niet in het netje

ROOD: Enzo Fernandez (Argentinië) na een tweede (donker)gele kaart voor een joekel van een tackle op Cubarsi

90 MINUTEN VOORBIJ: 0-0, we gaan verlengen

GOAL WILLIAMS: Afgekeurd vanwege een 'overtreding', nog steeds 0-0