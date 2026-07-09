Wat een dag voor de Fransen. Ze mogen het eindelijk opnemen tegen een land van hun eigen continentale kaliber: Marokko. In Nederland zijn daarom sinds gisteren de 'voorbereidingen' in volle gang. Wist u misschien nog niet, maar datzelfde geldt voor Frankrijk. Daar hebben ze namelijk ook Marokkanen, alleen noemen ze die daar Marokkaanse Fransen terwijl wij ze Marokkaanse Nederlanders noemen. Maar eigenlijk is dat van hetzelfde laken een Marokkaanse vlag. Ook in de Franse media zijn ze al dagen bezig met die pot. Zo werd de prominente Marokkaanse Fransman Ibrahim Eiffellay gevraagd of hij voor Marokko of Frankrijk is en schrijft Abdelkader Banlieu in de Franse krant (Fidélité) dat de Marokkanen eigenlijk niet rellen, ze worden alleen maar gepest. De Gendarmerie is in ieder geval doodsbang. Wat dat betreft lijkt Frankrijk wel op Nederland. Alleen gaat Frankrijk niet verliezen van Marokko. De Fransen schoppen de Marokkanen vanaf 22.00 uur terug naar hun eigen land en winnen met 3-1. Of de Marokkanen nu winnen of verliezen, voor de derde helft kunt u terecht in de Haagse Schilderswijk, Amsterdam-West, de Rotterdamse Afrikaanderwijk, het Utrechtse Lombok of Parijs. Tot die tijd is het hier genieten van de voormalige Franse kolonie. Santé et Allez les Blues!

Update - JAAAA couscous al op? We gaan beginnen met de kwartfinales!!

Update 15' - De Marokkanen hebben het eerste kwartier overleefd!

Update 24' - Nét voor de hydratation break een PINGEL voor Frankrijk. Het is aan: Mbappé.

Update 26' - Toch geen VAROKKO.