achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Belangrijke Vraag: voor wie zijn ONZE MAROKKANEN vannacht?

Allemaal voor Nederland natuurlijk, net als Nederlandse-Nederlanders

Vraag leidt tot ongemakkelijke gesprekken op de NOS-werkvloer

Een strijd over IDENTITEIT

de limburger

Zijn klanten zijn in ieder geval eensgezind voor Marokko

hvnl

Hoort u het eens van een insider

eindhovens dagblad

Wees als Adil - camera op hem vannacht

pzc

Van twee walletjes eten (maar liever van de Marokkaanse wal)

nrc

Maar voor wie is... BILAL WAHIB??? (spoiler: 'Het is tijd voor Marokko')

En onze Nederlands Elftal-ster Affelay dan???

Waarom zou je hier NIET bij willen horen?

Tags: nederland, marokko, wk2026, identiteit, marokkanen
@Dorbeck | 29-06-26 | 09:30 | 230 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Ja wat nou, 'verslechterend klimaat voor moslims in Nederland'

Verslechterend klimaat voor niet-moslims in Nederland zullen ze bedoelen

@Mosterd | 17-06-26 | 14:00 | 323 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.