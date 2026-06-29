Belangrijke Vraag: voor wie zijn ONZE MAROKKANEN vannacht?
Allemaal voor Nederland natuurlijk, net als Nederlandse-Nederlanders
Vraag leidt tot ongemakkelijke gesprekken op de NOS-werkvloer
Een strijd over IDENTITEIT
Zijn klanten zijn in ieder geval eensgezind voor Marokko
Hoort u het eens van een insider
Wees als Adil - camera op hem vannacht
Van twee walletjes eten (maar liever van de Marokkaanse wal)
Maar voor wie is... BILAL WAHIB??? (spoiler: 'Het is tijd voor Marokko')
En onze Nederlands Elftal-ster Affelay dan???
Waarom zou je hier NIET bij willen horen?
¡Increíble! 😍#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDMAR pic.twitter.com/C003UNYboq— OnsOranje (@OnsOranje) June 29, 2026
Tags: nederland, marokko, wk2026, identiteit, marokkanen
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