Het is eigenlijk een alleraardigst clubje maar er zitten altijd rotte appels, soms op fatbikes, tussen die het verpesten voor de rest. We bedoelen uiteraard de politie. Gelukkig zit daar ook Mahasin bij, wijkagente te Amsterdam, geen rotte appel maar wel een uiterst vrolijke dadel die we kennen van haar ontroering over de Rode Lijn-demo en die afgelopen weken furore maakte door haar enthousiasme over de gezelligheid in de grote steden rond de successen van Marokko op het WK voetbal. Gezellig was het namelijk, en haalt een krant het in zijn hoofd om te schrijven dat het toch niet zo gezellig was dan gebruikt ze haar officiële politie-account op Instagram om die krant eventjes op de vingers te tikken en het échte verhaal te tonen. Net zoals wanneer Geert Wilders iets gemeens over Allah zegt op X, ook dan klimt ze in de politiepen. Puik werk en dat bleef niet onopgemerkt in de Marokkaanse gemeenschap, in zoverre zelfs dat de deugdiender in een Marokko-shirtje werd geïnterviewd op de Marokkaanse staatstelevisie. Een hele grote eer, aldus de vleesgeworden politie-iftar. Mooi dat het blijkbaar allemaal kan!