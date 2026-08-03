Allemaal even NIET gaan wandelen in natuurgieden De Rosmolen en Boschhuizerbergen bij Oostrum in de gemeente Venray in Limburg, daar staat de boel namelijk finaal in de fik. De brand woedt sinds even voor het middaguur en is inmiddels zo groot dat het treinverkeer in de omgeving is stilgelegd en er een NL-Alert naar alle omwonenden is verstuurd. Defensie vliegt heen en weer met Chinooks en de brandweer vliegt heen en weer met drones want waarom ook niet. Het vuur breidt zich snel uit vanwege de wind en iets dat "kroonvuur" heet. Nou weten wij niet wat "kroonvuur" precies inhoudt (vermoedelijk iets met Marco Kroon, de koning dan wel gravin Eloise, red.) maar het klinkt geenszins gezellig. Gaat hoe dan ook nog ff duren dit. Stay strong Limbo's en hup voor de blushelden.