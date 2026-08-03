GROTE FIK in Limburg, defensie zet helikopters in
De brand die men wist dat zou komen
Grote natuurbrand Venray/Oostrum! pic.twitter.com/zj1K3CCy9O— Lars 🍁 (@LarssPSV) August 3, 2026
Allemaal even NIET gaan wandelen in natuurgieden De Rosmolen en Boschhuizerbergen bij Oostrum in de gemeente Venray in Limburg, daar staat de boel namelijk finaal in de fik. De brand woedt sinds even voor het middaguur en is inmiddels zo groot dat het treinverkeer in de omgeving is stilgelegd en er een NL-Alert naar alle omwonenden is verstuurd. Defensie vliegt heen en weer met Chinooks en de brandweer vliegt heen en weer met drones want waarom ook niet. Het vuur breidt zich snel uit vanwege de wind en iets dat "kroonvuur" heet. Nou weten wij niet wat "kroonvuur" precies inhoudt (vermoedelijk iets met Marco Kroon, de koning dan wel gravin Eloise, red.) maar het klinkt geenszins gezellig. Gaat hoe dan ook nog ff duren dit. Stay strong Limbo's en hup voor de blushelden.
Oei
Bosbrand bij de rosmolen, op de grens van #Venray en #Oostrum pic.twitter.com/TLUZMzcmng— Circadiaan ritmo 🇾🇪 🇪🇺🌍 (@Kaasjeskruid) August 3, 2026
Inmiddels is 2e Chinook gearriveerd bij de brand in het natuurgebied Rosmolen in Oostrum bij Venray, via @ADSBex— Aart van Oosten (@yellow_flame) August 3, 2026
Om 16.23 uur is NL-Alert verstuurd; https://t.co/CsRBTV7Tum
Om 14.48 uur is het handcrewteam van Zuid-Nederland gealarmeerd. #GRIP2 via https://t.co/IjHptE3Q4K https://t.co/kr71bGPmpx pic.twitter.com/ATua4DGRFj
De crew van een #Chinook #transporthelikopter en het Mobile Air Operations Team zijn zojuist vertrokken naar natuurgebied De Rosmolen in Oostrum om de hulpdiensten te ondersteunen bij de natuurbranden. @Gemeente_Venray @VNOGregio #FBO pic.twitter.com/qWsX9RNtk9— DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) August 3, 2026
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