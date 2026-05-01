Half Nederland staat in de fik en we zeggen niet dat het allemaal de schuld is van Onno Eichelsheim en Dilan Yesilgöz, maarrrr het is ook niet allemaal niet de schuld van Onno Eichelsheim en Dilan Yesilgöz. Op vliegveld Kempen, dat gisteren ontruimd moest worden vanwege de brand bij het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen zijn ze er in ieder geval helemaal klaar mee. "Woensdagavond, na de grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde, stuurde het vliegveld opnieuw een bezorgde mail richting de militaire top in Den Haag. "Laten we daarover eens in gesprek gaan, want we beseffen dat wat daar gebeurd is, ook hier kan gebeuren."" En de volgende dag was het al zover. En het ligt dus allemaal aan di-sci-pl-ne, volgens het vliegveld. "Het is gewoon een gebrek aan discipline. Hoe kan het nou dat er bij drie verschillende terreinen van Defensie brand uitbreekt in zo'n korte tijd? De put wordt gedempt als het kalf verdronken is." Generaal Eichelsheim krijgt van de woordvoerder nog een extra veeg uit de pan. "Als je dan de grote jongen wil uithangen, dan moet je als overheid ook zorgen dat de mensen die daardoor getroffen worden, ruimhartig worden gecompenseerd." U hoort het: vliegveld Kempen is op oorlogspad.